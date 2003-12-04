Выполняю различные работы в Microsoft Excel и Power BI:
1.Оформление визуализации на основе ваших данных
2.Создание удобных в использовании дашбордов/интерактивных аналитических панелей
3.Работа с формулами и VBA
4.Работа с таблицами и графиками
5.Разработка отчетов
Внедрение аналитики, с помощью данных приложений позволит вам:
-видеть ключевые показатели вашего бизнеса
-принимать важные стратегические решения, основываясь на полученной информации
-дифференцировать большой набор данных
Как будет проходить наша с вами работа:
От вас: датасет; то, что вы хотите получить из этих данных; какие именно данные нужно выделить, а также ваши любые пожелания
От меня: качественная работа, выполненная в кратчайшие сроки
*Цена сдельная, в зависимости от сложности проекта
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