Выполняю различные работы в Microsoft Excel и Power BI:

1.Оформление визуализации на основе ваших данных

2.Создание удобных в использовании дашбордов/интерактивных аналитических панелей

3.Работа с формулами и VBA

4.Работа с таблицами и графиками

5.Разработка отчетов

Внедрение аналитики, с помощью данных приложений позволит вам:

-видеть ключевые показатели вашего бизнеса

-принимать важные стратегические решения, основываясь на полученной информации

-дифференцировать большой набор данных

Как будет проходить наша с вами работа:

От вас: датасет; то, что вы хотите получить из этих данных; какие именно данные нужно выделить, а также ваши любые пожелания

От меня: качественная работа, выполненная в кратчайшие сроки

*Цена сдельная, в зависимости от сложности проекта