kyrylo_khuzhyn

Кирилл Хужин kyrylo_khuzhyn

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Прорисовка комикса

    Необходимо в форме комиксов (Marvel) обрисовывать разные ситуации для дальнейшего формирования видеоряда. Пример видео:  https://www.youtube.com/watch?v=NsdqPKrhE6c  а формат и направление, стилистика как на прикрепленной картинке. В общем информация такая. Обязательное заключение договора о неразглашении.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перевод художественных текстов

    Интересуют  услугипереводчика с русского на английский. Тексты авторские,  у нас два проекта, для первого необходимо перевод монологов до 2500 знаков без пробела, от 300 - 500 таких монологов. Второй проект - ...

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка логотипа

    StandByCom Ldaдля фирмы, которая будет заниматься разработкой, производством и продажей мультимедийных и радиоэлектронных устройств, IT-технологий

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Прорисовка персонажа и его дальнейшее анимирование

    Необходимо нарисовать персонажа - кота, согласно схожих картинок для последующей защиты как торговую марку. В дальнейшем предпологается  его анимирование в серии мультфильмов, флеш, 2д или дудл или еще что - то, по рекомендациям аниматора ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад