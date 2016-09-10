kyrylo_khuzhyn

Необходимо в форме комиксов (Marvel) обрисовывать разные ситуации для дальнейшего формирования видеоряда. Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=NsdqPKrhE6c а формат и направление, стилистика как на прикрепленной картинке. В общем информация такая. Обязательное заключение договора о неразглашении.
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Интересуют услугипереводчика с русского на английский. Тексты авторские, у нас два проекта, для первого необходимо перевод монологов до 2500 знаков без пробела, от 300 - 500 таких монологов. Второй проект - ...Переводы30 заявокЗакрыт8 лет назад
StandByCom Ldaдля фирмы, которая будет заниматься разработкой, производством и продажей мультимедийных и радиоэлектронных устройств, IT-технологийЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать персонажа - кота, согласно схожих картинок для последующей защиты как торговую марку. В дальнейшем предпологается его анимирование в серии мультфильмов, флеш, 2д или дудл или еще что - то, по рекомендациям аниматора ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад