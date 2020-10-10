Здесь делают уникальный дизайн сайта!
Рисую не только красивую картинку, а "продающий" сайт. Анализирую конкурентов и выделяю Вас на их фоне.
К каждому проекту подхожу с особым вниманием и любовью.
Для меня очень важно создать не только красивый дизайн, но в тоже время удобный и понятный интерфейс для пользователя.
*Версткой не занимаюсь - только дизайн.
Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ , заполнение брифа;
- Предоплата 30% от суммы проекта* либо через безопасный платеж;
- Анализ конкуренто, ЦА;
- Создание прототипа;
- Дизайн сайта, правки, утверждение;
- Остаток оплаты — отправляю исходник.
**В случае нарушения сроков делаю скидку 10-20%
ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! Но в пределах ТЗ
Что необходимо для работы:
- Готовое ТЗ
- Заполненный бриф (бриф для сайта, бриф для интернет-магазина);
- Логотип, текст, иллюстрации, фотографии, фирменный стиль и т.п. - если есть
Что в итоге Вы получаете?
- Файл макета в Figma с подписанными и сгруппированными слоями, готовый для верстки
- UI-kit ( все прорисованные активные кнопки, элементы дизайна)
- Pop-up (формы обратного звонка, формы заявок, заказов, т. е все всплывающие окна )
- Шрифты
- Фото, картинки, иконки
Контакты:
Telegram — @zayatc89
Почта — [email protected]
Отвечаю быстро и процессе работы всегда на связи
Способы оплаты:
- WebMoney (WMZ, WMR)
- ЮMoney
- Payoneer
- Перевод на карту Сбербанк
- Безопасный платеж
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