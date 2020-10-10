Удобный и продающий дизайн сайта для Вашего бизнеса🔥🔥🔥

Здесь делают уникальный дизайн сайта!

Рисую не только красивую картинку, а "продающий" сайт. Анализирую конкурентов и выделяю Вас на их фоне.

К каждому проекту подхожу с особым вниманием и любовью.

Для меня очень важно создать не только красивый дизайн, но в тоже время удобный и понятный интерфейс для пользователя.

*Версткой не занимаюсь - только дизайн.

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Процесс работы:

Обсуждение ТЗ , заполнение брифа;

Предоплата 30% от суммы проекта* либо через безопасный платеж﻿;

Анализ конкуренто, ЦА;

Создание прототипа;

Дизайн сайта, правки, утверждение;

Остаток оплаты — отправляю исходник.

возвращаю предоплату

*Если Вы вдруг остались недовольны моей работой -

**В случае нарушения сроков делаю скидку 10-20%

ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! Но в пределах ТЗ

Что необходимо для работы:

Готовое ТЗ

Заполненный бриф (бриф для сайта﻿, бриф для интернет-магазина﻿);

Логотип, текст, иллюстрации, фотографии, фирменный стиль и т.п. - если есть

Я с удовольствием поделюсь с Вами идеями и подскажу правильное направление.

Что в итоге Вы получаете?

- Файл макета в Figma с подписанными и сгруппированными слоями, готовый для верстки

- UI-kit ( все прорисованные активные кнопки, элементы дизайна)

- Pop-up (формы обратного звонка, формы заявок, заказов, т. е все всплывающие окна )

- Шрифты

- Фото, картинки, иконки

Контакты:

Telegram — @zayatc89

Почта — [email protected]

Отвечаю быстро и процессе работы всегда на связи

Способы оплаты:

WebMoney (WMZ, WMR)﻿

ЮMoney

Payoneer

Перевод на карту Сбербанк

Безопасный платеж﻿

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