kzayatc

Екатерина Зайцева kzayatc

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Удобный и продающий дизайн сайта для Вашего бизнеса🔥🔥🔥

Здесь делают уникальный дизайн сайта!

Рисую не только красивую картинку, а "продающий" сайт. Анализирую конкурентов и выделяю Вас на их фоне.

К каждому проекту подхожу с особым вниманием и любовью.

Для меня очень важно создать не только красивый дизайн, но в тоже время удобный и понятный интерфейс для пользователя.

*Версткой не занимаюсь - только дизайн.

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Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ , заполнение брифа;
  • Предоплата 30% от суммы проекта* либо через безопасный платеж﻿;
  • Анализ конкуренто, ЦА;
  • Создание прототипа;
  • Дизайн сайта, правки, утверждение;
  • Остаток оплаты — отправляю исходник.
*Если Вы вдруг остались недовольны моей работой - возвращаю предоплату!

**В случае нарушения сроков делаю скидку 10-20%

ВСЕ ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! Но в пределах ТЗ

Что необходимо для работы:

Если Вы не знаете, каким должен быть Ваш сайт, давайте решим это вместе! Я с удовольствием поделюсь с Вами идеями и подскажу правильное направление.

Что в итоге Вы получаете?

- Файл макета в Figma с подписанными и сгруппированными слоями, готовый для верстки

- UI-kit ( все прорисованные активные кнопки, элементы дизайна)

- Pop-up (формы обратного звонка, формы заявок, заказов, т. е все всплывающие окна )

- Шрифты

- Фото, картинки, иконки

Контакты:

Telegram — @zayatc89

Почта — [email protected]

Отвечаю быстро и процессе работы всегда на связи

Способы оплаты:

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Отзывы заказчиков

lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Сделать фото руки с листком бумаги ( задание для девушек)
работа выполнена, все ок
Всё отлично, после выполнения задания сразу же произвел оплату.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#1439