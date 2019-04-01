lancer51

Олег lancer51

 
31 годУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Доработка любых сайтов [код]

Доработка сайтов (Back-end, Front-end).

Написание скриптов, приложений любой сложности и направления.

Профильно не занимаюсь версткой и дизайном.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
2 балла
5 лет назад
Проверить сайт на вирусы и установить защиту от спама (Битрикс)
Качество работы и прочее оценить не могу. В указанные в задании 2 дня исполнитель на связь не выходил совсем, решил задачу с другим исполнителем через другой сервис.
Всё отлично
Ответный отзыв
guest_15535177779035
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$30
9 баллов
5 лет назад
Приведение карточки товара к нужному виду (php+css) + мелочь
Поставленные задачи выполнил качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв