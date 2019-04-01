Доработка любых сайтов [код]
Доработка сайтов (Back-end, Front-end).
Написание скриптов, приложений любой сложности и направления.
Профильно не занимаюсь версткой и дизайном.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
5 лет назад
Качество работы и прочее оценить не могу. В указанные в задании 2 дня исполнитель на связь не выходил совсем, решил задачу с другим исполнителем через другой сервис.
Ответный отзыв
Всё отлично
$30
9 баллов
5 лет назад
Поставленные задачи выполнил качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую.