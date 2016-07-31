larry433

Саша Лувр larry433

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Сайт с реферальной системой ( не hyip)

    $360

    Сайт должен быть на двух языках (англ/русский ). Я хочу знать на каком хостинге будет загружен сайт,будет ли он качественный и сможет ли удерживать поток в тысячи пользователей  ,без глюков и тому прочее ) На ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект с реферальной системой

    Нужен проект  с реферальной (3-уровневой ) и платёжной системой. Каждый пользователь сможет регистрироваться по реф. ссылке другого человека и вносить депозит. Данный депозит  будет распределяться на все 3 уровня. Часть денег идёт как комиссия проекта. ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт с реферальной системой

    $120

    Мне нужен сайт с реферальной (3уровневой ) системой .Сайт должен быть простым ,но приятным (в плане дизайна ). Плагин можно подобрать с wordpress .Главная страница сайта должна смахивать на лендинг . Хороший текст и онлайн ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт на движке с реферальной системой !

    $100

    Нужен сайт(простой в дизайне ) с реферальной (3-уровненой ) системой . Так же должны быть подключены несколько сервисов для приёма платежей .  У каждого пользователя должен быть свой личный кабинет ,а так же главная страница ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад