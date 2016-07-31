Сайт должен быть на двух языках (англ/русский ). Я хочу знать на каком хостинге будет загружен сайт,будет ли он качественный и сможет ли удерживать поток в тысячи пользователей ,без глюков и тому прочее ) На ...
- $360Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен проект с реферальной (3-уровневой ) и платёжной системой. Каждый пользователь сможет регистрироваться по реф. ссылке другого человека и вносить депозит. Данный депозит будет распределяться на все 3 уровня. Часть денег идёт как комиссия проекта. ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $120
Мне нужен сайт с реферальной (3уровневой ) системой .Сайт должен быть простым ,но приятным (в плане дизайна ). Плагин можно подобрать с wordpress .Главная страница сайта должна смахивать на лендинг . Хороший текст и онлайн ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен сайт(простой в дизайне ) с реферальной (3-уровненой ) системой . Так же должны быть подключены несколько сервисов для приёма платежей . У каждого пользователя должен быть свой личный кабинет ,а так же главная страница ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад