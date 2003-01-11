[table]ЗадачаЕсть контрольная панель для подсчета смет и работы с дилерами joxi.ru/eAOB5oKcpqykx2 . Необходимо внести ряд изменений в функционал. Также, в дальнейшем планируем неоднократно привлекать к работе. Подробную презентацию работы ...
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- Системное программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Задание: Страница: https://hylocomod.ru/hylo-komod/#ch6 На ней висит виджет с отзывами, в данный момент в упрощенном представлении. Нужно интегрировать этот виджет по API (документацию прилагаю отдельным вложением), оформив его в соответствии с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $200
Есть уже наработки для примера: Пример 1: kub.formarf.ru/cube0/time... – здесь показаны настройки как можно редактировать фигуры, а именно менять цвета линий, удалять определенные линии и другие настройки. Пример 2: cdn.soft8soft.com/AROAJSY... – здесь показано ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад