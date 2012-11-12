latzt

Андрей Лузанов latzt

 
51 годРоссия/Самара
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Необходимы анимированные gif-ы

    Добрый день! Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 точек. На первом гифе ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Калькулятор для расчета стоимости бегущей строки

    Добрый день! Сайт сделан на шаблоне Джумла. Необходимо добавить калькулятор для расчета стоимости светодиодных строк. Пример того, как мы это видим: http://rektema.ru/rs.html Пример, как образец для расчета стоимости. Необходимо сделать дизайн и программирование. Алгоритм работы предоставим сами.

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание логотипа и фирменного стиля для компании.

    $150

    Необходим логотип и фирменный стиль для компании. Пока ограничимся личной визиткой, фирменным бланком (цветной и ч/б варианты) и компакт диском (конверт к нему не нужен, предполагается прозрачная упаковка). Компания называется Энергоплекс. Plex (англ.) — сложное сплетение, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа и фирменного стиля для компании.
Приятно было с вами поработать, Андрей. Мои рекомендации!
Все четко и организованно.
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