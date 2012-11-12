Добрый день! Сайт сделан на шаблоне Джумла. Необходимо добавить калькулятор для расчета стоимости светодиодных строк. Пример того, как мы это видим: http://rektema.ru/rs.html Пример, как образец для расчета стоимости. Необходимо сделать дизайн и программирование. Алгоритм работы предоставим сами.