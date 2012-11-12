Добрый день! Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 точек. На первом гифе ...
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Анимация1 исполнительЗакрытнет даты
Добрый день! Сайт сделан на шаблоне Джумла. Необходимо добавить калькулятор для расчета стоимости светодиодных строк. Пример того, как мы это видим: http://rektema.ru/rs.html Пример, как образец для расчета стоимости. Необходимо сделать дизайн и программирование. Алгоритм работы предоставим сами.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходим логотип и фирменный стиль для компании. Пока ограничимся личной визиткой, фирменным бланком (цветной и ч/б варианты) и компакт диском (конверт к нему не нужен, предполагается прозрачная упаковка). Компания называется Энергоплекс. Plex (англ.) — сложное сплетение, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
11 лет назад
Приятно было с вами поработать, Андрей. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Все четко и организованно.