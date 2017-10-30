Необходимы анимированные gif-ы

Добрый день!

Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 точек. На первом гифе автомобиль должен выезжать как бы из ворот и моргать фарами, на втором гифе должен двигаться пешеход по типу, как на дорожном знаке пешеходный переход. Предлагаете свои условия. Сегодня заказчику необходимо сбросить хотя бы неанимированные варианты, чтобы он представлял, как это выглядит. Предлагайте условия работы, наброски, будем выбирать и согласовывать с заказчиком.