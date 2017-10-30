Необходимы анимированные gif-ы

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день!

Для заказчика делаем светодиодный (цветной) экран, который будет висеть возле ворот дома и сообщаться проезжающим автомобилям о том, что из ворот дома выходит пешеход, либо выезжает машина. Разрешение файлов 720*720 точек. На первом гифе автомобиль должен выезжать как бы из ворот и моргать фарами, на втором гифе должен двигаться пешеход по типу, как на дорожном знаке пешеходный переход. Предлагаете свои условия. Сегодня заказчику необходимо сбросить хотя бы неанимированные варианты, чтобы он представлял, как это выглядит. Предлагайте условия работы, наброски, будем выбирать и согласовывать с заказчиком.

8 лет назад
latzt
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

handy-pics
Руфат 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
По данному заказу срок работы был обозначен 1 день. Заказ был размещен 30 октября 2017 г. Внесена предоплата. Исполнитель три дня "кормил завтраками", а потом и вовсе перестал выходить на связь. На сегодняшний день (07 ноября 2017 г.) заказ так и не отправлен. Считаю его мошенником.

Заявки фрилансеров

handy-pics
Руфат 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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