Создание 3D интро и аутро для Youtube канала.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен10 заявок1114 просмотров
  • Нужна анимация - все происходит в середине белого фона, земной шар крутится вокруг своей оси несколько раз,останавливается там,где как раз располагается Индия и превращается в логотип компании , как раз где Индия обведена белым цветом. Потом это перетекает в наше большое название,где будут указаны все реквизиты,сайт,инст,вк,телефон и т.д.
8 лет назад
guest_15084600778128
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SwitchArt
Артур 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
3 дня
Квалифицированный специалист в своей сфере! Прекрасное современное видение! Отвечает всегда во время, переделывает очень быстро и в лучшем виде. Приятно сотрудничать, спасибо.
Четкое ТЗ, своевременная оплата, сотрудничеством полностью доволен.

Заявки фрилансеров

SwitchArt
Артур 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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