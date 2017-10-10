Создать анимацию

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Закрыт6 заявок207 просмотров

Здравствуйте. Необходимо создать 6 анимационных роликов по 15 секунд разрешением 5400*1980. Картинка вертикальная и состоит из 5ти экранов. Сама графика нужна очень динамичная, яркая, неоновая, что-то похожее на яркий Ласвегас или Сингапур, но в стилистике бара: кальян с дымом, из дыма может собраться надпись; коктейль быстро собраться из мелких деталей и рассыпаться в какие-то надписи; падающие фрукты; название зведения очень яркое и движущееся (быстрая подача текста); мультипликационный герой\герой компьютерной игры (Марио например), который чем-то стреляет и это превращается в слова или стреляет фруктами и т.д. Каждый ролик- отдельная тема, которая длиться 15 секунд. Слова и образы будут обговариваться подробнее. По этой ссылке ссылка на видео можно посмотреть какая сейчас анимация крутится на этих экранах (программа Резолюм). В нынешней анимации к сожалению не хватает динамики и экшена. Самые лучшие моменты в ней - это с 6 по 16 секунду (со стрелками), в них еще как-то просматривается динамика к которой нужно стремиться. За какой период возможно сделать и сколько в итоге стоимость такой анимации?

8 лет назад
Majorkate
Катерина 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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