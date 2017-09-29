Анимация для мобильного мессенжера

Добрый день. Необходимо сделать 2 коротких видеоролика (в приложенных файлах видео, что должно получиться). Есть PSD изображений. Видео немного отличается от того, что должно получиться, мы это исправили в PSD, необходимо смонтировать. http://my-files.ru/2ybet6 ...