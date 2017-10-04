2D аниматор, срочно&#65281;

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок816 просмотров

Срочно нужен опытный 2D аниматор (профи)！

Необходимо попасть в стиль существующего мультфильма, сложная покадровая анимация.

Программы на выбор flash, anime studio, toon boom и др.

Удаленная работа на постоянной основе, оплата 1000 — 1500 USD в месяц.

Уровень оплаты на испытательный срок и после его окончания обсуждается с руководителем и зависит от:

— профессионального уровня;

— качества и объема выполненных работ;

— скорости выполнения.

Для прохождения отбора необходимо будет сделать тестовое задание （безоплатное） для определения попадания в стиль.

Высылайте ссылку на портфолио только с 2D анимацией.

Спасибо!

8 лет назад
NadinHR
45 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Видеопрезентация проекта

    Видеопрезентация проекта. 60 сек. Подходит анимированное видео, реальный ролик, или смесь анимированного с реальным. Озвучка. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Проект аэропорта. Вид сверху.

    Необходима сделать превью (эскиз) для будущей работы где нужно будет сделать (1-4) похожих проекта.  По заданию: необходим проект (примерный план) здания аэропорта, действующая полоса и строящаяся полоса.  Сейчас делается анонс к будущему фильму ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация на сайт

    На битриксе встречается анимация, в виде летающего пузыря. Судя, по коду, организовано на HTML5 Canvas. Требуется разработать подобного персонажа и разместить на отдельный сайт. У кого есть опыт, как лучше ...

    HTML
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать 8 gif коротких анимаций - упражнение пресса

    Создать 8 коротких анимаций - упражнение пресса. Gif анимация рисованного человека. Вот такое же https://yadi.sk/i/B7gYLzGa3NEhix, только про пресс. Никакого материала нет. 8 упражнений на основе вот этого видео - https://www.youtube.com/watch?v=IzpVGLv6JoU

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Двух-трех минутное анимационное видео

    Требуется создать анимационное видео с анимацией типа ссылка на Youtube. Видео длительностью приблизительно 2,5 минуты. Имеется сценарий. Высылается по запросу. Озвучка: англоязычная, носителя языка. Рассматривается вариант с озвучкой и без.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимированное видео для проекта Loft Box (есть заготовки)

    $100

    Нужно сделать видео на 20-30 секунд для проекта loftinbox.ru Пример: https://vk.com/video-106001947_456239017.  Предоставим макеты голов животных в 3д. В нашем случае будет не одна голова, а 6-7. ﻿ Головы должны так же ...

    Анимация16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интро и анимация логотипа для сайта

    $10

    Добрый день. Необходимо сделать 2 коротких видеоролика (в приложенных файлах видео, что должно получиться). Есть PSD  изображений. Видео немного отличается от того, что должно получиться, мы это исправили в PSD, необходимо смонтировать. http://my-files.ru/2ybet6 ...

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Анимация Логотипа на выходе mp 4

    Здравствуйте, для сайта www.a-lux.kz  нужно сделать крутую анимацию появления логотипа на подобии как здесь https://www.youtube.com/watch?v=DtJd41Bg5v0     Уровень такой нужен Мы будем подставлять ее в хтмл как сделано вот здесь biggrin точка кз. ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад