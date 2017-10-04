Срочно нужен опытный 2D аниматор (профи)！

Необходимо попасть в стиль существующего мультфильма, сложная покадровая анимация.

Программы на выбор flash, anime studio, toon boom и др.

Удаленная работа на постоянной основе, оплата 1000 — 1500 USD в месяц.

Уровень оплаты на испытательный срок и после его окончания обсуждается с руководителем и зависит от:

— профессионального уровня;

— качества и объема выполненных работ;

— скорости выполнения.

Для прохождения отбора необходимо будет сделать тестовое задание （безоплатное） для определения попадания в стиль.

Высылайте ссылку на портфолио только с 2D анимацией.

Спасибо!