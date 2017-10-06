Видеопрезентация проекта. 60 сек. Подходит анимированное видео, реальный ролик, или смесь анимированного с реальным. Озвучка. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.
Покадровая 2D анимация
Сделать покадровую 2D анимацию,
флеш, anime studio др.
От 7 сек.в день
Заявки фрилансеров
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