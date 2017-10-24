Анимированная гифка под лого сайта.

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Завершен6 заявок333 просмотра

Добрый день. Изображение вверху слава нужно сделать анимированным. При наведение мышки солнечные лучи выходят из замочной скважины и море калыхается.  Сама надпись (ROOMOUT.DE - earn your freedom) выделяется. Функционал - при нажатии возврат в основное меню.  Приветствуются!! изменения в самом лого (цвет солнца, моря что бы больше подходило под сайт и более круто смотрелось).  Можно посмотреть старый дизайн на roomout.de

8 лет назад
nolben
37 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад
$25
1 день
Все супер, как всегда. Только положительные рекомендации!
Отличный заказчик! Буду рад сотрудничать снова!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
8 лет назад

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