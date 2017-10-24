Анимированная гифка под лого сайта.

Добрый день. Изображение вверху слава нужно сделать анимированным. При наведение мышки солнечные лучи выходят из замочной скважины и море калыхается. Сама надпись (ROOMOUT.DE - earn your freedom) выделяется. Функционал - при нажатии возврат в основное меню. Приветствуются!! изменения в самом лого (цвет солнца, моря что бы больше подходило под сайт и более круто смотрелось). Можно посмотреть старый дизайн на roomout.de