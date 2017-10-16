Сделать "дешево" инфографику (хронометраж - 1 мин)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок226 просмотров

На тему того как работает наш ходинг (что все "на Вы", все на равных - даже при разной иерархии и должностях, должность можно и место в служебной иерархии можно занять любую свободную, берем почти всех и делаем так чтобы прибыль шла всем сторонам, прибыль  сотрудники  делят 100% меж собой, 20% личной прибыли каждый платит инвесторам холдинга, кто являются нашими инветсорами, итд)

нужно просто и популярно (главное показать массовоость и глобальность проекта), НЕ НУЖНО как на "океям - нет" ;-)

думаю нужно резко чтобы было по мозгам

уложиться в 1 минуту чтобы не грузило и чтобы было недорого.

работать буду с тем у кого вменяемые работы и дешевая цена.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Анимированная гифка под лого сайта.

    Добрый день. Изображение вверху слава нужно сделать анимированным. При наведение мышки солнечные лучи выходят из замочной скважины и море калыхается.  Сама надпись (ROOMOUT.DE - earn your freedom) выделяется. Функционал - при нажатии возврат в основное меню.  ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать анимацию

    Здравствуйте. Необходимо создать 6 анимационных роликов по 15 секунд разрешением 5400*1980. Картинка вертикальная и состоит из 5ти экранов. Сама графика нужна очень динамичная, яркая, неоновая, что-то похожее на яркий Ласвегас или Сингапур, но в стилистике ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеопрезентация проекта

    Видеопрезентация проекта. 60 сек. Подходит анимированное видео, реальный ролик, или смесь анимированного с реальным. Озвучка. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать анимированное видео на 3 минуты

    Привет, нужно сделать аналогичное видео на 3 минуты как в примере Пример: https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&amp;v=a1gSX8fQKrQ Указывайте цену и сроки, спасибо. предлагайте стоимость и сроки, если есть примеры, то показывайте.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать видео

    Добрый день, нужно видео типа такого. https://www.youtube.com/watch?v=2qusWtdSiKI сколько будет стоить и по времени, пишите в личку.

    Анимация19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 2D аниматор, срочно&#65281;

    Срочно нужен опытный 2D аниматор (профи)！ Необходимо попасть в стиль существующего мультфильма, сложная покадровая анимация. Программы на выбор flash, anime studio, toon boom и др. Удаленная работа на постоянной основе, оплата 1000 — ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Анимация для мобильного мессенжера

    Требуется cделать интересную 3D анимацию логотипа, для экрана загрузки мобильного Мессенжера, на Android. Анимация должна длится 3-4 секунды, пока загружается приложение. 1. Рука должна появляться посередине экрана, как бы из темноты  ...

    Android
    Анимация7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад