Сделать "дешево" инфографику (хронометраж - 1 мин)

На тему того как работает наш ходинг (что все "на Вы", все на равных - даже при разной иерархии и должностях, должность можно и место в служебной иерархии можно занять любую свободную, берем почти всех и делаем так чтобы прибыль шла всем сторонам, прибыль сотрудники делят 100% меж собой, 20% личной прибыли каждый платит инвесторам холдинга, кто являются нашими инветсорами, итд)

нужно просто и популярно (главное показать массовоость и глобальность проекта), НЕ НУЖНО как на "океям - нет" ;-)

думаю нужно резко чтобы было по мозгам

уложиться в 1 минуту чтобы не грузило и чтобы было недорого.

работать буду с тем у кого вменяемые работы и дешевая цена.