Добрый день. Изображение вверху слава нужно сделать анимированным. При наведение мышки солнечные лучи выходят из замочной скважины и море калыхается. Сама надпись (ROOMOUT.DE - earn your freedom) выделяется. Функционал - при нажатии возврат в основное меню. ...
Сделать "дешево" инфографику (хронометраж - 1 мин)
На тему того как работает наш ходинг (что все "на Вы", все на равных - даже при разной иерархии и должностях, должность можно и место в служебной иерархии можно занять любую свободную, берем почти всех и делаем так чтобы прибыль шла всем сторонам, прибыль сотрудники делят 100% меж собой, 20% личной прибыли каждый платит инвесторам холдинга, кто являются нашими инветсорами, итд)
нужно просто и популярно (главное показать массовоость и глобальность проекта), НЕ НУЖНО как на "океям - нет" ;-)
думаю нужно резко чтобы было по мозгам
уложиться в 1 минуту чтобы не грузило и чтобы было недорого.
работать буду с тем у кого вменяемые работы и дешевая цена.
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