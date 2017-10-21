Анимация желеобразного существа

Здравствуйте!

Мы работаем над игрой, главные герои которой — желеобразные существа в стиле Gish или LocoRoco.

Вот твиттер — https://twitter.com/rezingame

Взгляните на эту гифку: https://media.giphy.com/media/xT9IgB79b4EnHcjxRu/source.gif

В ней есть персонаж (клякса, которая стреляет :) ) и монстры (кляксы, которые скачут).

Герой и монстры у нас очень похожи. Но обратите внимание — монстры-кляксы физически корректны.

Они сжимаются, сминаются, прокатываются по инерции.

Герой же другой -- физически он как твердое тело, зажат, не сжимается.

Разница между героем и монстрами в том, что монстры отображаются при помощи Unity-физики, а герой проанимирован вручную.

Ваша задача — переделать его анимации. Сейчас они топорные (в команде у нас нет аниматора), уродливые. Вы же сделаете их изящными; точно соответствующими реальной физике, а лучше — красивее и выразительнее, чем физика.

Наш герой состоит из 40 костей и анимации придется делать вот таким образом https://media.giphy.com/media/3o7aD3AL4gLXMCZVuw/source.gif

Так же предстоит работать и вам.

Анимации будут разные: движение вправо/влево, прыжок, падение, резкое движение вбок, гибель, но главное — ползание по стене, по потолку и по углу стены и потолка.

Когда вы выполните эту работу, возможно продолжение отношений на постоянной основе. Спасибо.