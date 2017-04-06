elenaevglena

Елена elenaevglena

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DragonsNose
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$120
9 баллов
8 лет назад
Анимация -- удар сковородой
Платит без заминок. Понимает, о чём говорит. Нормально общается. Всё OK
Исполнитель тут же понял, что требовалось сделать, без ТЗ и прочей формальной чепухи. Быстро прислал первый набросок, потом оперативно внес правки и сделал финальную версию. Отличная работа.
Ответный отзыв