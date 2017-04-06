elenaevglena

Кроме шуток, нужно именно то, что указано в названии. https://giphy.com/gifs/xUA7aXxbP0jZM4YL8Q Есть вот такая, находящаяся в разработке, игра. Существо может ползать по стенам и прогрызать ходы в игровом поле. Ваша ...