elenaevglena

Нужно смоделировать комплект ювелирного изделия для 3D принтера.
- 3D-графика11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мы делаем двухмерную пошаговую игру в Unity и ищем аниматора. Главные герои — желеобразные существа, которые скачут, липнут к стенам и потолку, дерутся холодным оружием, которое они держат ...3D-графика4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мы делаем двухмерную пошаговую игру в Unity и ищем аниматора. Главные герои — желеобразные существа, которые скачут, липнут к стенам и потолку, дерутся холодным оружием, которое они держат во рту. ...Анимация5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $800
Здравствуйте! Я ищу программиста для долгосрочного сотрудничества. Если высумеете выполнить тестовое задание, это будет нам с вами сигналом к тому, что можно начинать вместе работать. Задание. Карта 10 х 10: ...Разработка игр8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Здравствуйте! Мы работаем над игрой, главные герои которой — желеобразные существа в стиле Gish или LocoRoco. Вот твиттер — https://twitter.com/rezingame Взгляните на эту гифку: https://media.giphy.com/media/xT9IgB79b4EnHcjxRu/source.gif В ней есть персонаж (клякса, которая ...Анимация1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо нарисовать анимацию удара сковородой. Только сама сковорода в кадре, мах и спецэффект удара (скажем, небольшой взрыв или звездочки). Сама сковорода -- зарендеренная трехмерная модель. Анимация нужна будет с прозрачным фоном. ...Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Представьте игровой реплей, скажем, из StarCraft 2. https://youtu.be/E0IDU-ygu1M?t=1m56s— вот, например. Обычный матч, от начала и до конца. По ссылке, как видите, он доступен на YouTube, в формате видеозаписи. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
Кроме шуток, нужно именно то, что указано в названии. https://giphy.com/gifs/xUA7aXxbP0jZM4YL8Q Есть вот такая, находящаяся в разработке, игра. Существо может ползать по стенам и прогрызать ходы в игровом поле. Ваша ...Анимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Есть программа для записи геймплея в компьютерных играх (вот текущий билд). Сейчас, как видите, при нажатии кнопки записи срабатывает звуковой сигнал. Вместо него мне нужен ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $500
Здравствуйте! Есть программа для записи геймплея в компьютерных играх (вот текущий билд). Сейчас, как видите, при нажатии кнопки записи срабатывает звуковой сигнал. Вместо него мне нужен ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $3000
Здравствуйте! Уже имеются некоторые наработки. Ключевая особенность игры — желеобразный персонаж, собранный из нескольких rigidbodies, переплетенных spring joints. Я ищу программиста для длительного сотрудничества. Вместе мы ...Разработка игр5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $2000
Здравствуйте! Игра в стиле Worms, пошаговый экшен с желеобразными существами. Текущий билд выглядит вот так (как видите, также работает система жидкости, ею вам пока заниматься не нужно). ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт9 лет назад