Требуется 3D дизайнер для моделирования ювелирных изделий

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок260 просмотров

Нужно смоделировать комплект ювелирного изделия для 3D принтера.

6 лет назад
elenaevglena
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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