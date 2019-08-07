Необходимо создать 3Д модели 2-х кабинетов:1. Естественно- научный центр 2. Робоквантум В папках с аналогичными названиями находятся схемы расположения мебели в каждом кабинете, а также картинки данной мебели. В отдельной папке ...
3Д модель лестницы в Автокаде
Длинна ступени 950, ширина 250, высота 150, количество ступеней 19. Высота до перекрытия 2800. сделать в этом стиле
http://joxi.ru/Vm6VY5lt4lo3ZmФото бетона
http://joxi.ru/V2Vj7REHdPy8a2http://joxi.ru/Y2LvapBT7PZM1rhttp://joxi.ru/l2ZpqnECzPJR1rhttp://joxi.ru/4Akj60aHop3062Примеры разных лестниц, которые мы рисуем
http://joxi.ru/4Akj60aHop3MK2http://joxi.ru/KAgjV7dHEWlgJ2http://joxi.ru/V2Vj7REHdPy0P2http://joxi.ru/xAeVoN6tRGwYjrhttp://joxi.ru/1A5VYQvtDadKqrhttp://joxi.ru/brRvxEGT7PXJYr
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