3Д модель лестницы в Автокаде

$6
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок284 просмотра

Длинна ступени 950, ширина 250, высота 150, количество ступеней 19. Высота до перекрытия 2800. сделать в этом стиле

http://joxi.ru/Vm6VY5lt4lo3ZmФото бетона

http://joxi.ru/V2Vj7REHdPy8a2http://joxi.ru/Y2LvapBT7PZM1rhttp://joxi.ru/l2ZpqnECzPJR1rhttp://joxi.ru/4Akj60aHop3062Примеры разных лестниц, которые мы рисуем

http://joxi.ru/4Akj60aHop3MK2http://joxi.ru/KAgjV7dHEWlgJ2http://joxi.ru/V2Vj7REHdPy0P2http://joxi.ru/xAeVoN6tRGwYjrhttp://joxi.ru/1A5VYQvtDadKqrhttp://joxi.ru/brRvxEGT7PXJYr

AutoCAD
6 лет назад
guest_151595707829
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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