Создание мультимедийной 2д анимации для представления возможностей продукта. Необходимо создать 2 ролика. Один длиной 90 секунд. Второй длиной 15 секунд в выдержками основных моментов из предыдущего ролика.
Анимация на тему "Фотоэпиляция"
Необходимо создать уникальную анимацию на тему удаления волоса при помощи процедуры фотоэпиляции
по аналогии с промежутком 3:18-3:30 в нижеуказанном ролике
https://yandex.ru/video/search?filmId=11880900640795465833&text=%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&reqid=1506517865505185-219275885465604148318992-vla1-1781-V
также есть аналоги с 1:20-1:50 в следующем ролике, но вышеуказанный преимущественнее, да и проще
https://yandex.ru/video/search?filmId=7315634495206634937&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&reqid=1506518402382587-1673359104570552623020397-vla1-2392-V
Длительность около 15 секунд (процесс идентичен первому ролику: вначале видеовставка действия световой и электрической энергии, далее процесс "разрушения" волоса. наиболее оптимально выполнить по принципу картинки (электричество "течет", а световая энергия работает импульсами)
Также указывайте цены на создание аналогичных видеороликов "удаление сосудистых звездочек", где вместо волоса будет сосуд, аналогично удаление пигментных пятен
Пожалуйста, при заявках указывайте Ваши цены
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