Нужно сделать SVG + Javascript анимацию

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт2 заявки265 просмотров

Доброго времени суток всем, 

нужно анимировать векторное изображение (файл я вышлю), дизайн можно посмотреть в  jpeg (прикрепил к сообщению)

суть проекта: 

- анимация будет похоже на игру змейка, линии будут проходить по 4-5

точек по горизонтали или вертикали, и исчезать в одной из точек как в

норе, 

- анимация должна быть цикличной, линии должны начинать движение с задержкой, возможно сделать их разной длины или еще что-то

возможно вы посоветуете в процессе,

- этот svg будет использоваться как background на сайте,

- в результате нужны 3 файла (.html, .svg, .js) ну и может быть + .css, 

- обратите внимание ! писать нужно БЕЗ jQuery на чистом Javascript 

Жду ваши цены и сроки 

CSSHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
wwdev
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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