Нужно сделать SVG + Javascript анимацию

Доброго времени суток всем,

нужно анимировать векторное изображение (файл я вышлю), дизайн можно посмотреть в jpeg (прикрепил к сообщению)

суть проекта:

- анимация будет похоже на игру змейка, линии будут проходить по 4-5

точек по горизонтали или вертикали, и исчезать в одной из точек как в

норе,

- анимация должна быть цикличной, линии должны начинать движение с задержкой, возможно сделать их разной длины или еще что-то

возможно вы посоветуете в процессе,

- этот svg будет использоваться как background на сайте,

- в результате нужны 3 файла (.html, .svg, .js) ну и может быть + .css,

- обратите внимание ! писать нужно БЕЗ jQuery на чистом Javascript

Жду ваши цены и сроки