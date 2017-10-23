Сделать обучающий мультфильм про машинки с озвучкой на 5 минут за 100-150$. Пример:https://www.youtube.com/watch?v=--Tw0D2Ra2g
Мультимедийная анимация для организации презентации
Создание мультимедийной 2д анимации для представления возможностей продукта. Необходимо создать 2 ролика. Один длиной 90 секунд. Второй длиной 15 секунд в выдержками основных моментов из предыдущего ролика.
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