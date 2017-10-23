Мультимедийная анимация для организации презентации

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Закрыт18 заявок225 просмотров

Создание мультимедийной 2д анимации для представления возможностей продукта. Необходимо создать 2 ролика. Один длиной 90 секунд. Второй длиной 15 секунд в выдержками основных моментов из предыдущего ролика.

8 лет назад
Alexey_Lesni4iy
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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