Анимационный ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок140 просмотров

Нужно сделать 30 секундный ролик. Написать сценарий и сделать озвучку.Ролик примерно такого качестваhttps://youtu.be/Se3svYJKJhsНапишите Вашу цену и сроки исполнения

8 лет назад
guest_15093549833032
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Art_Lisichka
Юлия 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

Art_Lisichka
Юлия 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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