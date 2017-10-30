для интернет-магазина нужна анимационная заставка приветствия при заходе на сайт. Проигрывается один раз по IP. Сфера fashion style. Продажа товаров для женщин Проект глобальный, бюджет урезанный, возможно размещение вашего логотипа.
Анимационный ролик
Нужно сделать 30 секундный ролик. Написать сценарий и сделать озвучку.Ролик примерно такого качестваhttps://youtu.be/Se3svYJKJhsНапишите Вашу цену и сроки исполнения
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Анимация9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $27
Нужно сделать мобильную версию уже готовой сцены.Завершен7 лет назад
Для рекламы нужно создать анимационный ролик 2D, продолжительностью + - 2 мин Обязательно портфолио! Примеры, типовые работы: https://www.youtube.com/watch?v=If5IEWrVPpQ https://www.youtube.com/watch?v=6-fiaSMlA6w https://www.youtube.com/watch?v=OQqk2WIiHFMАнимация21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать уникальную анимацию на тему удаления волоса при помощи процедуры фотоэпиляции по аналогии с промежутком 3:18-3:30 в нижеуказанном ролике https://yandex.ru/video/search?filmId=11880900640795465833&text=%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&reqid=1506517865505185-219275885465604148318992-vla1-1781-V также есть аналоги с 1:20-1:50 в следующем ролике, но ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание мультимедийной 2д анимации для представления возможностей продукта. Необходимо создать 2 ролика. Один длиной 90 секунд. Второй длиной 15 секунд в выдержками основных моментов из предыдущего ролика.Анимация18 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать обучающий мультфильм про машинки с озвучкой на 5 минут за 100-150$. Пример:https://www.youtube.com/watch?v=--Tw0D2Ra2gЗавершен7 лет назад
Доброго времени суток всем, нужно анимировать векторное изображение (файл я вышлю), дизайн можно посмотреть в jpeg (прикрепил к сообщению) суть проекта: - анимация будет похоже на ...Анимация2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $500
Здравствуйте! Мы работаем над игрой, главные герои которой — желеобразные существа в стиле Gish или LocoRoco. Вот твиттер — https://twitter.com/rezingame Взгляните на эту гифку: https://media.giphy.com/media/xT9IgB79b4EnHcjxRu/source.gif В ней есть персонаж (клякса, которая ...Анимация1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужна анимация - все происходит в середине белого фона, земной шар крутится вокруг своей оси несколько раз,останавливается там,где как раз располагается Индия и превращается в логотип компании , как раз где Индия обведена белым цветом. ...Завершен7 лет назад
На тему того как работает наш ходинг (что все "на Вы", все на равных - даже при разной иерархии и должностях, должность можно и место в служебной иерархии можно занять любую свободную, берем почти всех ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад