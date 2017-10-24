Необходимо создать уникальную анимацию на тему удаления волоса при помощи процедуры фотоэпиляции по аналогии с промежутком 3:18-3:30 в нижеуказанном ролике https://yandex.ru/video/search?filmId=11880900640795465833&text=%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&reqid=1506517865505185-219275885465604148318992-vla1-1781-V также есть аналоги с 1:20-1:50 в следующем ролике, но ...
Анимационный ролик 2D
Для рекламы нужно создать анимационный ролик 2D, продолжительностью + - 2 мин
Обязательно портфолио!
Примеры, типовые работы:
https://www.youtube.com/watch?v=If5IEWrVPpQ
https://www.youtube.com/watch?v=6-fiaSMlA6w
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