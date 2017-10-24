Анимационный ролик 2D

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт21 заявка298 просмотров

Для рекламы нужно создать анимационный ролик 2D, продолжительностью + - 2 мин

Обязательно портфолио!

Примеры, типовые работы:

https://www.youtube.com/watch?v=If5IEWrVPpQ

https://www.youtube.com/watch?v=6-fiaSMlA6w

https://www.youtube.com/watch?v=OQqk2WIiHFM

8 лет назад
VadimSVV
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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