Тексты, переводы, работа с английским и немецким языками
Работаю с текстами и переводами, работаю с английским (уровень знания языка С1) и немецким (уровень знания языка В1), способна выполнить работу в кратчайшие сроки. Есть опыт перевода и написания оригинальных статей и текстов
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Отзывы заказчиков
$8
2 балла
6 лет назад
Деньги отправил Перевода так и не дождался (
$15
10 баллов
6 лет назад
Задание выполнено в соответствии с ТЗ. Замечаний нет. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую
$3
10 баллов
6 лет назад
рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую