Тексты, переводы, работа с английским и немецким языками

Работаю с текстами и переводами, работаю с английским (уровень знания языка С1) и немецким (уровень знания языка В1), способна выполнить работу в кратчайшие сроки. Есть опыт перевода и написания оригинальных статей и текстов