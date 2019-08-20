lavender8

Анна lavender8

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Тексты, переводы, работа с английским и немецким языками

Работаю с текстами и переводами, работаю с английским (уровень знания языка С1) и немецким (уровень знания языка В1), способна выполнить работу в кратчайшие сроки. Есть опыт перевода и написания оригинальных статей и текстов

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Отзывы заказчиков

allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
2 балла
6 лет назад
Перевести договор с английского на русский
Деньги отправил Перевода так и не дождался (
alexeylau
Фариз 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Несколько текстов по 6-7 предложений
Задание выполнено в соответствии с ТЗ. Замечаний нет. Рекомендую.
Рекомендую
Ответный отзыв
alexonion
Алекс 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Сделать рерайт новости
рекомендую
Рекомендую
Ответный отзыв