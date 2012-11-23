$100
Нужна простая электронная открытка для клиентов для рассылки по e-mail. Не должно быть плагиата, готовые рисунки из Интернета не предлагать))).
Иллюстрации и Рисунки17 заявок
Закрыт
11 лет назад
Нужна простая электронная открытка для клиентов для рассылки по e-mail. Не должно быть плагиата, готовые рисунки из Интернета не предлагать))).
необходима программа, позволяющая по заданному списку сайтов, искать использованные на сайтах шрифты.
Нужна очень простая электронная открытка для поздравления клиентов и партнеров с НГ от лица компании с использованием фирменных шрифтов и цветов компании. Текст пришлем по почте. Срок выполнения - 23.11.2012.