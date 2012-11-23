lawguard

Леонова lawguard

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Danand
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Программа для поиска шрифтов на web-сайтах
Отличный заказчик, интересная задача – идеальный проект.
Все отлично сделал, программа работает без ошибок и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Электронная открытка для клиентов и партнеров
Очень хорошая заказчица, мой большой плюс.Буду рада еще поработать.Все вовремя и оплата и задание
Спасибо за работу, все быстро и качественно!!!
Ответный отзыв