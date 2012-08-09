10-12 статей содержанием по 1500-2000 знаков, с учетом законодательства рф. примерное краткое содержание статей имеется. цена? срок?
Копирайтинг8 заявок
Закрыт
11 лет назад
10-12 статей содержанием по 1500-2000 знаков, с учетом законодательства рф. примерное краткое содержание статей имеется. цена? срок?
предоставление юруслуг организациям, ориентир на корпоративных клиентов создание дизайна контент есть, 70 % регистрация\покупка домена, хостинга обучение самостоятельному внесению изменений в контент и проч.