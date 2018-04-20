lazanya42

Наталия lazanya42

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
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Отзывы заказчиков

senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
7 лет назад
Разместить и оформить 11 статей информационных
HTMLWordPress
Качественно выполненное наполнение с правильным форматированием. Доволен сотрудничеством.
Заказчик четко сформулировал ТЗ, был всегда на связи, перевел оплату оперативно. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Контент-менеджер
WordPress
Сотрудничество с Наталией прошло на отлично. Она быстро разобралась в моем довольно-таки сложном ТЗ, предложила свои варианты решения некоторых специфических задач. Постоянно на связи, на замечания и пожелания реагирует адекватно, работу выполняет быстро и качественно. Мои самые лучшие рекомендации!
Рекомендую к сотрудничеству. Четко поставленная задача и своевременная оплата.
Ответный отзыв