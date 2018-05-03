Web Developer

Доброе утро. Я веб-разработчик из Центральной Азии. До сих пор я делал более 20 проектов от целевых страниц до блогов

Я развиваю бэкэнд в ларавеле. Я очень ответственен за свою работу. Вы узнаете об этом во время работы со мной.

Думаю что я могу помочь Вам с вашим проектом. Потому что:

✔️ У меня есть 5 летний опыт программирования как full-stack developer.

✔️ Последние 3 года моя главная специализация была PHP.

✔️ Кроме этого у меня есть и другие навыки: PHP/Laravel, OpenCart, Bootstrap, MYSQL, JS/JQuery, HTML5/CSS3.

✔️ Работаю без предоплат

✔️ Готов начать прямо сейчас, работать эффективно и предоставлять качественные сервисы.

✔️ И моя гарантия- Вы будете довольны как и все мои другие клиенты.

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Telegram: @lazerg

Skype: live:lazerg2

Email: [email protected]

Portfolio: https://lazerg.ru