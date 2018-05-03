lazerg

Лазизбек lazerg

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Web Developer

Доброе утро. Я веб-разработчик из Центральной Азии. До сих пор я делал более 20 проектов от целевых страниц до блогов

Я развиваю бэкэнд в ларавеле. Я очень ответственен за свою работу. Вы узнаете об этом во время работы со мной.

Думаю что я могу помочь Вам с вашим проектом. Потому что: 

✔️ У меня есть 5 летний опыт программирования как full-stack developer. 

✔️ Последние 3 года моя главная специализация была PHP. 

✔️ Кроме этого у меня есть и другие навыки: PHP/Laravel, OpenCart, Bootstrap, MYSQL, JS/JQuery, HTML5/CSS3. 

✔️ Работаю без предоплат

✔️ Готов начать прямо сейчас, работать эффективно и предоставлять качественные сервисы. 

✔️ И моя гарантия- Вы будете довольны как и все мои другие клиенты. 

Обращайтесь на

Telegram: @lazerg

Skype: live:lazerg2

Email: [email protected]

Portfolio: https://lazerg.ru

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Отзывы заказчиков

rior
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$350
9 баллов
5 лет назад
Сайт на Laravel
Laravel
Задача выполнена в срок, спасибо
Everything was super, He was online all the time and explain me what to do and how to do, I recommend
Ответный отзыв
audilex
49 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Php калькулятор
PHP
быстренько все сделал. respect!
Был онлайн вес процесс. Четко обянил суть задачи
Ответный отзыв
kulpinv
60 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Помогите со скриптом, платно. Скрипт в описании.
PHP
Хороший программист. Быстро правил код и помог внедрить на страницу. Рекомендую!
Все объяснил оперативно. Был онлайн вес процесс. Оплату сделал во время
Ответный отзыв
Websmelfer
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Jquery программист
JavaScriptjQuery
Заказывал работу на js все было сделано оперативно и четко по ТЗ Мои Рекомендации!!!!!
Хороший заказчик. Оплачено вовремя. Удобная коммуникация и понятно рассказали что делать !
Ответный отзыв