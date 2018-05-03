Доброе утро. Я веб-разработчик из Центральной Азии. До сих пор я делал более 20 проектов от целевых страниц до блогов
Я развиваю бэкэнд в ларавеле. Я очень ответственен за свою работу. Вы узнаете об этом во время работы со мной.
Думаю что я могу помочь Вам с вашим проектом. Потому что:
✔️ У меня есть 5 летний опыт программирования как full-stack developer.
✔️ Последние 3 года моя главная специализация была PHP.
✔️ Кроме этого у меня есть и другие навыки: PHP/Laravel, OpenCart, Bootstrap, MYSQL, JS/JQuery, HTML5/CSS3.
✔️ Работаю без предоплат
✔️ Готов начать прямо сейчас, работать эффективно и предоставлять качественные сервисы.
✔️ И моя гарантия- Вы будете довольны как и все мои другие клиенты.
Обращайтесь на
Telegram: @lazerg
Skype: live:lazerg2
Email: [email protected]
Portfolio: https://lazerg.ru
Портфолио
- OldRuSuvenir.ru140 просмотров
- Yo-Yo.EU181 просмотр
- Medianar.ru277 просмотров