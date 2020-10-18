Фриланс – это то, о чем мечтал всю жизнь. Мой понедельник начинается в субботу. А работа порой вовсе не является работой, если проект действительно интересный. Скорее хобби, которое приносит хорошие деньги.Имею опыт в менеджменте, разработке, рекламе и продвижении. С удовольствием помогу организовать комплекс работ по вашему проекту от идеи до первых продаж.
Опыт работы
Координатор проекта (менеджер проекта)
Работа в студии - Krichet.com
Опыт:
1. Контекстная реклама:
- Анализ проекта.
- Анализ конкурентов и их стратегий.
- Разработка семантического ядра.
- Настройка, запуск и контроль РК.
- Мониторин, корректировка, сплит-тесты объявлений.
- Смена стратегии, если требовалось.
Одновременно вел и мониторил около 3 заказчиков и около 10 кампаний в различных РК (Я.Директ, AdWords, ФотоСтрана, Таргетированная реклама в ВК и ФБ, Тизерные сети).
2. Проект-менеджер:
- Общение с прямыми заказчиками.
- Проектирование сайтов, landing page. Создание макетов в Balsamiq.
- Написание ТЗ (развернутые).
- Поиск и подбор дизайнеров, верстальщиков, программистов и др. сотрудников.
3. Социальные сети:
- Создание, настройка и ведение групп в ВК, ФБ, ОД, Твиттер.
- Работа над привлечением участников.
4. Менеджер по продажам:
- Поиск и первичный контакт с заказчиком.
5. Отчетность и аналитика:
- Стабильная отчетность о проделанных работах.
- Анализ проблемных ситуаций и поиск решений.
Постоянная связь с фриласерами: (моя команда)
- Программист (специализация на интернет-магазинах)
- Верстка
- Дизайн (есть очень "крутой", есть попроще, есть баннерщик)
- Контент-менеджер
- Копирайтер
- Рекламщик (все виды интернет рекламы)
- SMM (создание, наполнение и ведение групп)
Август 2013 — По настоящее время
Координатор проекта (менеджер проекта)
Лига Звука
Московский гипермаркет
Сроки работы: март 2012 - сентябрь 2013
Основная работа:
Постоянный контакт с программистом. Постановка задач, составление ТЗ, проверка работы.
Налаживание отношений с более чем 150 поставщиками.
Вывел сайт в социальные сети и раскрутил до актуального состояния. Это дало отличную обратную связь и снижение негативного отношения клиентов.
ТЗ и курирование полного редизайна сайта (контроль шаблона, верстки и натяжки на сайт)
Поиск и отбор сотрудников, с дальнейшим их управлением (контент-менеджеры, дизайнеры, программисты, рекламщики)
Запуск и интеграция с рекламными и прайсовыми площадками. (Викимарт, Яндекс.Маркет и др.). Контроль и улаживание конфликтов и проблем с ними.
Интеграция и курирование с СРА площадками (Где Слон)
Базовое SEO продвижение (внутренняя оптимизация)
Работа оператора по телефону (на время поиска основного оператора) срок 2 месяца.
Решение проблемных ситуаций с клиентами совместно с юристом.
Поиск и интеграция с кредитными компаниями. (Договор с Альфа-Банком и кредитным сервисом YesCredit)
Поиск и интеграция купонаторов, скидочных и рекламных компаний.
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