Разработка сайтов под ключ

Фриланс – это то, о чем мечтал всю жизнь. Мой понедельник начинается в субботу. А работа порой вовсе не является работой, если проект действительно интересный. Скорее хобби, которое приносит хорошие деньги.Имею опыт в менеджменте, разработке, рекламе и продвижении. С удовольствием помогу организовать комплекс работ по вашему проекту от идеи до первых продаж.

Опыт работы

Координатор проекта (менеджер проекта)

Работа в студии - Krichet.com

Опыт:

1. Контекстная реклама:

- Анализ проекта.

- Анализ конкурентов и их стратегий.

- Разработка семантического ядра.

- Настройка, запуск и контроль РК.

- Мониторин, корректировка, сплит-тесты объявлений.

- Смена стратегии, если требовалось.

Одновременно вел и мониторил около 3 заказчиков и около 10 кампаний в различных РК (Я.Директ, AdWords, ФотоСтрана, Таргетированная реклама в ВК и ФБ, Тизерные сети).

2. Проект-менеджер:

- Общение с прямыми заказчиками.

- Проектирование сайтов, landing page. Создание макетов в Balsamiq.

- Написание ТЗ (развернутые).

- Поиск и подбор дизайнеров, верстальщиков, программистов и др. сотрудников.

3. Социальные сети:

- Создание, настройка и ведение групп в ВК, ФБ, ОД, Твиттер.

- Работа над привлечением участников.

4. Менеджер по продажам:

- Поиск и первичный контакт с заказчиком.

5. Отчетность и аналитика:

- Стабильная отчетность о проделанных работах.

- Анализ проблемных ситуаций и поиск решений.

Постоянная связь с фриласерами: (моя команда)

- Программист (специализация на интернет-магазинах)

- Верстка

- Дизайн (есть очень "крутой", есть попроще, есть баннерщик)

- Контент-менеджер

- Копирайтер

- Рекламщик (все виды интернет рекламы)

- SMM (создание, наполнение и ведение групп)

Август 2013 — По настоящее время

Координатор проекта (менеджер проекта)

Лига Звука

Московский гипермаркет

Сроки работы: март 2012 - сентябрь 2013

Основная работа:

Постоянный контакт с программистом. Постановка задач, составление ТЗ, проверка работы.

Налаживание отношений с более чем 150 поставщиками.

Вывел сайт в социальные сети и раскрутил до актуального состояния. Это дало отличную обратную связь и снижение негативного отношения клиентов.

ТЗ и курирование полного редизайна сайта (контроль шаблона, верстки и натяжки на сайт)

Поиск и отбор сотрудников, с дальнейшим их управлением (контент-менеджеры, дизайнеры, программисты, рекламщики)

Запуск и интеграция с рекламными и прайсовыми площадками. (Викимарт, Яндекс.Маркет и др.). Контроль и улаживание конфликтов и проблем с ними.

Интеграция и курирование с СРА площадками (Где Слон)

Базовое SEO продвижение (внутренняя оптимизация)

Работа оператора по телефону (на время поиска основного оператора) срок 2 месяца.

Решение проблемных ситуаций с клиентами совместно с юристом.

Поиск и интеграция с кредитными компаниями. (Договор с Альфа-Банком и кредитным сервисом YesCredit)

Поиск и интеграция купонаторов, скидочных и рекламных компаний.