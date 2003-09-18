PHP - разработчик
Навыки и достижения
Опыт роботы около 4 лет front-end в
Back-end около 2 лет
знаю такие технологии: HTML, CSS, JQ, Ajax, PHP, MySql
Знаю такие фремворки CI, Kohana
Изучаю Laravel 5.8
Образование
Житомирский Технологический Державный Университет
Житомир
Программист - (2011 - 2014)
Участвовал в таких проектах
BuildMak - конструктор верстки
Разрабатывал проект конструктор вертки, и сдавал как дипломную роботу.
В проекте задействованы следующие технологии: Фреймворк Kohana, JQ, Ajax, PHP, Json, MySql, Html, Css
Ссылка на проект http://buildmak.com/
BUSTOOL - Бизнес инструменты для вашего бизнеса
Разрабатывал проект в котором реализовано 2 инструмента.
- Анализатор контента можно вставить ссылку пост которого хотите скопировать и сервис вам покажет можно ли копировать данный пост.
- Постер - помогает ускорить процесс копирование с другого сайта пост себе на сайт.
Ссылка на проект https://bustool.pro
Портфолио
- Bustool.pro157 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Все хорошо и быстро! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую
$25
7 баллов
12 лет назад
jQuery
Выполнил работу по верстке страницы в срок. По качеству - 4 из 5.
Ответный отзыв
Рекомендую
$95
0 баллов
12 лет назад
JavaScript
Ужасный исполнитель! Всем заказчикам!!! Обратить внимание - этот псевдо-фрилансер подал заявку, вечером утвердили цену и срок - на следующий день 46 дол, утром написал что работу будет выполнять его "брат"(сват, кум - не знаю) но что теперь мол говорите с ним и по срокам и по цене. Я уточнил как же так - с вами обо всем договорились, на что ответ - а теперь говорите с ним. Брат рассказывает что работа сложная, много всего, и бюджет должен быть 110$(хотя еще вчера его же брат сказал 46)... ВЫВОД - рекомендую этих "помошников" тем у кого много денег, нервов, они вам заломят цену, сорвут сроки, нахомят, никакой этики, профессионализма, мошенники! --- комментарий к отзыву какая разница какая сумма указана в проекте? вы оценили верстку в 46, а на след день просто начали поднимать цену, в проекте может быть хоть 500 но важна та сумма которая утверждена между заказчиком и исполнителем. Стыдно!
Ответный отзыв
Очень не серьезный заказчик!!, ему важно только свое мнение и свое "ego". С его стороны вполне может быть обман, он меня с начала сразу насторожил, начал мне говорить "Меня не раз обманывали с маленьким рейтингом и с маленьким количества рейтинга" - и по этим словам уже видно что это даже не вполне адекватный человек, если его обманули то он сам дал повод что бы его обманули, и сам дает негативные и настораживающие мнение, что именно он может "КИНУТЬ". Не кому не рекомендую этого несерьезного человека, потому что скорее всего он и есть Обманщик, Кидала, всеми словами этого не передать. Прежде тем он мне написал этот отрицательный отзыв, он даже не задумался что у самого только 3 положительных. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
$9
10 баллов
12 лет назад
Выполнил работу четко в соответствии с макетом, сроки соблюдены, постоянно был на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Не могу сказать не чего плохо, вся сделка была выполнена на высоком уровне, чуткое понимание. Рекомендую!!!
$50
10 баллов
12 лет назад
Вадим несмотря на свое небогатое портфолио все таки оправдал мои надежды, что большая редкость в наше время. Выполнил работу не только в срок, но и на приличном уровне. Поправки вносил безропотно, за что отдельное спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик оплатил за мою роботу с предоплатой бистро.
HTML-верстка
7 отзывов(-1)
от $100
от 10 дней
#598