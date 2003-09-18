lebidvadim

Вадим lebidvadim

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
PHP - разработчик

Навыки и достижения

Опыт роботы около 4 лет front-end в 

Back-end около 2 лет 

знаю такие технологии: HTML, CSS, JQ, Ajax, PHP, MySql

Знаю такие фремворки CI, Kohana

Изучаю Laravel 5.8

Образование

Житомирский Технологический Державный Университет

Житомир

Программист - (2011 - 2014)

Участвовал в таких проектах

BuildMak - конструктор верстки

Разрабатывал проект конструктор вертки, и сдавал как дипломную роботу.

В проекте задействованы следующие технологии: Фреймворк Kohana, JQ, Ajax, PHP, Json, MySql, Html, Css

 

Ссылка на проект http://buildmak.com/

BUSTOOL - Бизнес инструменты для вашего бизнеса

Разрабатывал проект в котором реализовано 2 инструмента.

  • Анализатор контента можно вставить ссылку пост которого хотите скопировать и сервис вам покажет можно ли копировать данный пост.
  • Постер - помогает ускорить процесс копирование с другого сайта пост себе на сайт.
В проекте задействованы следующие технологии: Фреймворк CodeIgniter, JQ, Ajax, PHP, Json, MySql, Html, Css

 

Ссылка на проект https://bustool.pro

Портфолио

Отзывы заказчиков

svitlo
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Порезать шаблон
Все хорошо и быстро! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую
Ответный отзыв
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
7 баллов
12 лет назад
Верстка 1 страницы
jQuery
Выполнил работу по верстке страницы в срок. По качеству - 4 из 5.
Рекомендую
Ответный отзыв
arabian
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-2)
$95
0 баллов
12 лет назад
Верстка сайта
JavaScript
Ужасный исполнитель! Всем заказчикам!!! Обратить внимание - этот псевдо-фрилансер подал заявку, вечером утвердили цену и срок - на следующий день 46 дол, утром написал что работу будет выполнять его "брат"(сват, кум - не знаю) но что теперь мол говорите с ним и по срокам и по цене. Я уточнил как же так - с вами обо всем договорились, на что ответ - а теперь говорите с ним. Брат рассказывает что работа сложная, много всего, и бюджет должен быть 110$(хотя еще вчера его же брат сказал 46)... ВЫВОД - рекомендую этих "помошников" тем у кого много денег, нервов, они вам заломят цену, сорвут сроки, нахомят, никакой этики, профессионализма, мошенники! --- комментарий к отзыву какая разница какая сумма указана в проекте? вы оценили верстку в 46, а на след день просто начали поднимать цену, в проекте может быть хоть 500 но важна та сумма которая утверждена между заказчиком и исполнителем. Стыдно!
Очень не серьезный заказчик!!, ему важно только свое мнение и свое "ego". С его стороны вполне может быть обман, он меня с начала сразу насторожил, начал мне говорить "Меня не раз обманывали с маленьким рейтингом и с маленьким количества рейтинга" - и по этим словам уже видно что это даже не вполне адекватный человек, если его обманули то он сам дал повод что бы его обманули, и сам дает негативные и настораживающие мнение, что именно он может "КИНУТЬ". Не кому не рекомендую этого несерьезного человека, потому что скорее всего он и есть Обманщик, Кидала, всеми словами этого не передать. Прежде тем он мне написал этот отрицательный отзыв, он даже не задумался что у самого только 3 положительных. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ответный отзыв
permanent751
Илья 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва(-1)
$9
10 баллов
12 лет назад
Верстка макета
Выполнил работу четко в соответствии с макетом, сроки соблюдены, постоянно был на связи. Рекомендую.
Не могу сказать не чего плохо, вся сделка была выполнена на высоком уровне, чуткое понимание. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
mudhoney
Артем 
42 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка шаблона
Вадим несмотря на свое небогатое портфолио все таки оправдал мои надежды, что большая редкость в наше время. Выполнил работу не только в срок, но и на приличном уровне. Поправки вносил безропотно, за что отдельное спасибо!
Заказчик оплатил за мою роботу с предоплатой бистро.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
7 отзывов(-1)
от $100
от 10 дней
#598