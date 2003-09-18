Очень не серьезный заказчик!!, ему важно только свое мнение и свое "ego". С его стороны вполне может быть обман, он меня с начала сразу насторожил, начал мне говорить "Меня не раз обманывали с маленьким рейтингом и с маленьким количества рейтинга" - и по этим словам уже видно что это даже не вполне адекватный человек, если его обманули то он сам дал повод что бы его обманули, и сам дает негативные и настораживающие мнение, что именно он может "КИНУТЬ". Не кому не рекомендую этого несерьезного человека, потому что скорее всего он и есть Обманщик, Кидала, всеми словами этого не передать. Прежде тем он мне написал этот отрицательный отзыв, он даже не задумался что у самого только 3 положительных. НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!