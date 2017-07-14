ledyelen

Елена ledyelen

 
41 годРоссия/Минеральные Воды
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Профессиональный дизайнер. Готова к работе. Быстро. Качественно.

1.Разрабатотка нестандартных проектов наружной рекламы.

2.Дизайн полиграфии, наружной рекламы,баннеров,сувенирной продукции,разработка рекламных брошюр, листовок, плакатов и др.

3.Разработка и поддержка фирменного стиля.

4.Составление презентаций.

5.Дизайн световой и светодинамической наружной рекламы.

6.Работа с фото.

7.Дизайн упаковки и этикетки.

8.Рисование от руки.

9. Дизайн сайтов

Дизайн сайта
Портфолио
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