Профессиональный дизайнер. Готова к работе. Быстро. Качественно.
1.Разрабатотка нестандартных проектов наружной рекламы.
2.Дизайн полиграфии, наружной рекламы,баннеров,сувенирной продукции,разработка рекламных брошюр, листовок, плакатов и др.
3.Разработка и поддержка фирменного стиля.
4.Составление презентаций.
5.Дизайн световой и светодинамической наружной рекламы.
6.Работа с фото.
7.Дизайн упаковки и этикетки.
8.Рисование от руки.
9. Дизайн сайтов
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