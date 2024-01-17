Разработка лого, баннеров и фирменного стиля
Меня зовут Юлия, работаю графическим дизайнером около трех лет .
Проходила курсы по дизайну и маркетингу, постоянно учусь новому.
Разрабатываю макеты для сувенирной продукции, наружной рекламы, элементов айдентики и тд.
Работаю в программах Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw.
Моя миссия - избавление от визуального шума и сокращение текста до смысла.
Плюсы сотрудничества:
?Подробно описываю процесс работы.
Согласование на каждом этапе.
?Оперативно отвечаю и вношу правки.
Помогаю выстроить лучшую стратегию.
?Дизайнер и рекламщик в одном лице.
Разрабатываю дизайн с учётом целевой аудитории, целей и ценностей.
?Использую только лицензионные шрифты, картинки и иконки.
Поэтому проблем с авторским правом не будет.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннеры для сайтанет просмотров
- Логотип для трэвел агентстванет просмотров
- Логотип для салоны красоты / Logo for beauty salonнет просмотров
- Дизайн этикетки, упаковка / label designнет просмотров
- Дизайн упаковки13 просмотров
- Минималистичная упаковка ЭКО12 просмотров
- Редизайн упаковки печенья и масла16 просмотров
- Буклет / Журнал верстка и дизайн6 просмотров
- Дизайн шоппера7 просмотров
- Визитки для креативной компании30 просмотров
- Разработка клише для кожи34 просмотра
- Презентация логотипа30 просмотров