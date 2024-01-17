Разработка лого, баннеров и фирменного стиля

Меня зовут Юлия, работаю графическим дизайнером около трех лет .

Проходила курсы по дизайну и маркетингу, постоянно учусь новому.

Разрабатываю макеты для сувенирной продукции, наружной рекламы, элементов айдентики и тд.

Работаю в программах Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw.

Моя миссия - избавление от визуального шума и сокращение текста до смысла.

Плюсы сотрудничества:

?Подробно описываю процесс работы.

Согласование на каждом этапе.

?Оперативно отвечаю и вношу правки.

Помогаю выстроить лучшую стратегию.

?Дизайнер и рекламщик в одном лице.

Разрабатываю дизайн с учётом целевой аудитории, целей и ценностей.

?Использую только лицензионные шрифты, картинки и иконки.

Поэтому проблем с авторским правом не будет.