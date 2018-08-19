Приветствую, Вас, дорогой посетитель!

Здравствуйте!

Качественно, как для себя, выполняю монтаж видео - монтаж,

цветокоррекция, переходы, наложение звуков, эффектов, текста, голоса,

музыки. Более 11 лет на ютубе, несколько каналов с более чем 100000

подписчиков.

Примеры немного другого стиля, но, уверен, подстроиться под Ваш стиль не составит проблем.

Примеры популярнейших видео на ютубе, ставших вирусными:

https://www.youtube.com/watch?v=sOltRu71jys

https://www.youtube.com/watch?v=h8TOMW7WKdw

https://www.youtube.com/watch?v=kAJR4YKo2ZQ

Другая тематика и стиль:

https://www.youtube.com/watch?v=-UkRA4gQfWI

https://www.youtube.com/watch?v=WwYP4Ch_eFk

Иногда, исходники видео бывают так себе (снято на тапок давным давно),

тем не менее, вытягивание качества и монтаж Вы можете оценить.

https://www.youtube.com/watch?v=7B_hwmZ0NXk

https://www.youtube.com/watch?v=sEmdC8uLCjs

https://www.youtube.com/watch?v=vynXwrjULak

https://www.youtube.com/watch?v=7LTztCFeNfQ

Делал и сатиру, и политику, и рецепты, и многое, много другое! Ещё больше видео других тематик по Вашему запросу.

Кроме того, более 12 лет в интернет бизнесе: администрирование сайтов

(От установки движков до контент-менеджмента: Составление ТЗ для

копирайтеров, заказ статей на бирже, проверка, публикация на сайте, СЕО

оптимизация), редактирование и корректировка, администрирование youtube

каналов, администрирование групп (ведение сообществ в социальных сетях),

управление проектам, SMM, контекстная реклама (настройка рекламных

кампаний в системе Яндекс Директ, Google AdWords, Facebook, тизерные

сети итд) и минимизация затрат.

И многое другое, по мелочи.

Принципы моей работы:

Творческий подход ко всему

Порядочность и Честность

Ответственность

Инновационность

Постоянно совершенствую свои навыки, легко обучаюсь. Могу освоить любую

сферу деятельности в самые короткие сроки, как не раз в жизни это было

(кроме программирования )

Очень надеюсь, что я Вам пригожусь! Пожалуйста, свяжитесь со мной.