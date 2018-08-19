Здравствуйте!
Качественно, как для себя, выполняю монтаж видео - монтаж,
цветокоррекция, переходы, наложение звуков, эффектов, текста, голоса,
музыки. Более 11 лет на ютубе, несколько каналов с более чем 100000
подписчиков.
Примеры немного другого стиля, но, уверен, подстроиться под Ваш стиль не составит проблем.
Примеры популярнейших видео на ютубе, ставших вирусными:
https://www.youtube.com/watch?v=sOltRu71jys
https://www.youtube.com/watch?v=h8TOMW7WKdw
https://www.youtube.com/watch?v=kAJR4YKo2ZQ
Другая тематика и стиль:
https://www.youtube.com/watch?v=-UkRA4gQfWI
https://www.youtube.com/watch?v=WwYP4Ch_eFk
Иногда, исходники видео бывают так себе (снято на тапок давным давно),
тем не менее, вытягивание качества и монтаж Вы можете оценить.
https://www.youtube.com/watch?v=7B_hwmZ0NXk
https://www.youtube.com/watch?v=sEmdC8uLCjs
https://www.youtube.com/watch?v=vynXwrjULak
https://www.youtube.com/watch?v=7LTztCFeNfQ
Делал и сатиру, и политику, и рецепты, и многое, много другое! Ещё больше видео других тематик по Вашему запросу.
Кроме того, более 12 лет в интернет бизнесе: администрирование сайтов
(От установки движков до контент-менеджмента: Составление ТЗ для
копирайтеров, заказ статей на бирже, проверка, публикация на сайте, СЕО
оптимизация), редактирование и корректировка, администрирование youtube
каналов, администрирование групп (ведение сообществ в социальных сетях),
управление проектам, SMM, контекстная реклама (настройка рекламных
кампаний в системе Яндекс Директ, Google AdWords, Facebook, тизерные
сети итд) и минимизация затрат.
И многое другое, по мелочи.
Принципы моей работы:
Творческий подход ко всему
Порядочность и Честность
Ответственность
Инновационность
Постоянно совершенствую свои навыки, легко обучаюсь. Могу освоить любую
сферу деятельности в самые короткие сроки, как не раз в жизни это было
(кроме программирования )
Очень надеюсь, что я Вам пригожусь! Пожалуйста, свяжитесь со мной.