leogar

Леонард leogar

 
56 летЛитва/Вильнюс
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Строительство домов

Cтроительство домов

На страницах моего сайта вы узнаете о передовом строительном опыте, найдёте много интересной и полезной информации о строительных материалах и услугах. Найдёте нужную для Вас информацию, о том как построить дом своими руками, из разнообразных строительных материалов- древесины, кирпича, пенобетона и т.д.

Этот сайт создан для людей мечтающих иметь свой собственный дом, которые не боятся проблем и хотят без помощи профессиональных строителей возвести свое собственное, красивое, надежное и комфортное жилище. Здесь собрана вся необходимая информация, в виде статей и картинок, которые подскажут вам, как например отделать фасад дома, какого типа фундамент возвести под своим домом или, как не дорого построить энергосберегающий дом. На сайте http://stroitelstvodomov.com/ вы найдете ответ на вопрос, как придать вашему садовому участку неповторимый стиль и неповторимость, создав свой неповторимый мир природы, комфорта и гармонии.

Строительство дома

Строительство – довольно сложный процесс состоящий из множества факторов и функций . На протяжении веков появлялись все новые и новые строительные материалы, хотя актуальность дерева, камня и других тому подобных материалов не ослабляет и по сей день . Хотя в то же время стоит отметить, что все более и более популярным становятся экологически чистые строительные материалы. Что согласитесь является весьма большим плюсом .Но пожалуй подведем черту над нашими размышлениями об истории строительства и вернемся к настоящему из прошлого. Если вы строите себе дом , то сделайте его таким каким вы его хотели бы видеть . Позаботьтесь об интерьере дома , сделайте его по своему вкусу и усмотрению . Стоит уделить должное внимание мебели , кстати помимо этой скучной магазинной мебели существует эксклюзивная дизайнерская мебель, которая может быть крайне разнообразной и очень интересной , при всем этом сохраняя высокую функциональность. То же самое касается и многих других аспектов дизайна и строительства о которых мы поговорим чуть позже, на сайте http://www.stroitelstvodoma.com/

  • Статьи

    $130

    Нужно 15 статей, оплата яндекс деньгами, условия - 100% оригинальность, ключевые фразы, не менее 600 слов, в данный момент могу заплатить по 200 руб. за статью... кто согласен напишите на почту о[email protected] вышлю темы...спасибо...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Строительство домов

    $120

    Нужны качественные 12 статей по теме работа и 3 строительство домов, оригинальность минимум 97%, статья минимум по 600 слов с ключевиками, в данный момент могу заплатить за статью по 220 рублей, кто согласен, напишите ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Строительство домов

    $250

    Нужны уникальные статьи о строительстве домов, на сайт http://stroitelstvodomov.com, ключевые слова, строительство домов, строительство деревянных домов, ландшафтное строительство, строительство дачи, строительство кирпичных домов.... Статья должна быть полностью уникальной, читаемой и полезной, не менее 1000 слов, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$130
10 баллов
13 лет назад
Статьи
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Ответный отзыв
Yailonka
Илона 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Строительство домов
Очень приятно было с вами работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хочу выразить огромную благодарность Илоне, за блестящее и качественное выполнение заказа!!! Всем настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Илоны и вы будете удивлены качеством и неповторимым стилем, написанных ею статей, а кроме всего прочего Илона, очень приятная и красивая девушка, спасибо и удачи.....
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