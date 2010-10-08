Выполню быстро и качественно рерайтинг

Выполню качественный рерайтинг.

Мои темы: туризм/путешествия, дети, кадровые вопросы и подбор персонала, наращивание ногтей.

Примеры моих работ по туризму:

http://www.tebyavezut.ru/guide/Avstriya.html

http://www.tebyavezut.ru/guide/Jordan.html

http://www.tebyavezut.ru/guide/Voss.html

Работала в отделе персонала, поэтому знаю об этой профессии не понаслышке.

Имею ребенка. Много читаю и самостоятельно изучаю вопросы воспитания и раннего развития детей. Кроме того, имею образование психолога.

Наращивание ногтей: прошла путь от ученика до мастера в салоне красоты.

А в общем, я - разносторонний человек, готовый писать на любые темы.

Буду рада сотрудничеству.