Выполню быстро и качественно рерайтинг
Выполню качественный рерайтинг.
Мои темы: туризм/путешествия, дети, кадровые вопросы и подбор персонала, наращивание ногтей.
Примеры моих работ по туризму:
http://www.tebyavezut.ru/guide/Avstriya.html
http://www.tebyavezut.ru/guide/Jordan.html
http://www.tebyavezut.ru/guide/Voss.html
Работала в отделе персонала, поэтому знаю об этой профессии не понаслышке.
Имею ребенка. Много читаю и самостоятельно изучаю вопросы воспитания и раннего развития детей. Кроме того, имею образование психолога.
Наращивание ногтей: прошла путь от ученика до мастера в салоне красоты.
А в общем, я - разносторонний человек, готовый писать на любые темы.
Буду рада сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
Чудесные тексты! Высокая уникальность. Своевременно. Были нужны мелкие правки, Олеся адекватно их воспринимала, в итоге тексты получились отличные.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 2 дней
нет рейтинга