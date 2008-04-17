Иностранные Языки: английский и испанский
Родные языки: русский и украинский
Опыт работы: работа в call-center (английский язык/испанский)
работа техническим писателем (написание help files к разным softwares).
Портфолио
- Электронный USB114 просмотров
- Студия разработки сайтов177 просмотров
- О юридической компании161 просмотр
- Преимущества пластиковых окон175 просмотров
Отзывы заказчиков
$8
8 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
16 лет назад
Все отлично! Спасибо за скорость! реально перевела за 30минут! другие бы часами возились! Знает свое дело - качественно и без ошибок! Рекоммендую! Удачи в бизнесе!
Ответный отзыв
Очень приятно было поработать с граммотным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) Спасибо Паша :)
$0
10 баллов
16 лет назад
Качественно и вовремя был сделан перевод сайта на испанский язык.