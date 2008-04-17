licasta

Алекса Алекса licasta

 
NaN летУкраина/Харьков
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Иностранные Языки: английский и испанский

Родные языки: русский и украинский

Опыт работы: работа в call-center (английский язык/испанский)

работа техническим писателем (написание help files к разным softwares).

Портфолио
Отзывы заказчиков
esupport
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
8 баллов
16 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
panagorny
Павел 
47 летШвейцария
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
19 отзывов
$5
10 баллов
16 лет назад
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Все отлично! Спасибо за скорость! реально перевела за 30минут! другие бы часами возились! Знает свое дело - качественно и без ошибок! Рекоммендую! Удачи в бизнесе!
Очень приятно было поработать с граммотным заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :) Спасибо Паша :)
Ответный отзыв
7910
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Перевод 3000 символов с рус. на EN,DE,FR,ES,IT
Качественно и вовремя был сделан перевод сайта на испанский язык.