Тематика - маркетинг Направление - анг > рус Кол-во слов - 1000 (ок. 7000 зн.) ...
Перевести lang файл
Есть lang файл
Часть строк там на английском
Их надо перевести на русский
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