Перевод авиакосмического стандарта

$200
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Завершен4 заявки321 просмотр

Направление перевода англо-русский

Тескт в виде таблиц.

Оплата 70 руб/1800 символов без пробелов по исходному английскому оригиналу.

Общий объём 70 страниц.

Можно разделить на 2 части по 35 стр.

Срок исполнения - 5 дней

17 лет назад
oballeon
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

amakumiru
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$200
Большое Спасибо! Работа выполнена качественно и в срок, с радостью продолжу сотрудничество!
P_I_V
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$200
Большое Спасибо! Работа выполнена качественно и в срок, с радостью продолжу сотрудничество!
Спустя месяц Александр опатил работу только частично. Это есть не очень хорошо. Пока впечатления от общения с заказчиком не самые радужные. Как только будет произведен окончательный расчет, я изменю свое мнение на более положительное. Ровно спустя 4 месяца полная оплата все же произведена. Что же, и на том спасибо.

Заявки фрилансеров

amakumiru
Сергей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
P_I_V
Игорь 
42 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
17 лет назад

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