Перевод авиакосмического стандарта

Спустя месяц Александр опатил работу только частично. Это есть не очень хорошо. Пока впечатления от общения с заказчиком не самые радужные. Как только будет произведен окончательный расчет, я изменю свое мнение на более положительное. Ровно спустя 4 месяца полная оплата все же произведена. Что же, и на том спасибо.