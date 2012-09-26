life-moment

Сергей life-moment

 
30 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Логотипы.Фирменный стиль.Web-дизайн.Joomla!

Разработка логотипов, фирменного стиля, дизайна сайтов, создание сайтов на движке joomla - virtumart. И многое другое.

Индивидуальный подход к каждому клиенту !

Дизайн сайтаJoomla