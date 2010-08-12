Доброго времени суток. нужно натянуть хтмл на шоп фри логол эдишен. Оплата в течении 2-3 дней после получения исходников. Возможен Договор с юр лицом. Макет не сложный. Жду ваших предложений
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Закрыт
13 лет назад
Доброго времени суток. нужно натянуть хтмл на шоп фри логол эдишен. Оплата в течении 2-3 дней после получения исходников. Возможен Договор с юр лицом. Макет не сложный. Жду ваших предложений
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