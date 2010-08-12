Доброго времени суток. Необходимо изготовить макет сайта хостинг компании и сверстать его . Весь необходимый контент вам предоставим. 1.Оплата производится путем банковского Перевода на счет исполнителя в течении 20 банковских дней с момента исполнения работ( ...