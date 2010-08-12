ligaline

Александр ligaline

 
48 летРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Натянуть макет на Shop-script Free logol

    Доброго времени суток. нужно натянуть хтмл на шоп фри логол эдишен. Оплата в течении 2-3 дней после получения исходников. Возможен Договор с юр лицом. Макет не сложный. Жду ваших предложений

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изготовление сайта хостинг компании(статика html)

    Доброго времени суток. Необходимо изготовить макет сайта хостинг компании и сверстать его . Весь необходимый контент вам предоставим. 1.Оплата производится путем банковского Перевода на счет исполнителя в течении 20 банковских дней с момента исполнения работ( ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад