Wordpress Expert / Custom Theme Developer / Full Stack Developer

Я увлеченный Front End/WordPress разработчик с опытом работы более 2 лет. Если вам нужен профессиональный, современный и адаптивный веб-сайт на WordPress/HTML, вы обратились по адресу.

Создаю сайты полностью с нуля. Все проекты всегда хорошо спланированы, чтобы сделать процесс разработки максимально прозрачным и эффективным.

Что я делаю:

Использую PHP, JavaScript, темы WordPress и API WP REST для создания пользовательских и интерактивных веб-сайтов WordPress.

Статические HTML-сайты, целевые страницы или корпоративные сайты.

Разработка сайта и посадка на WordPress.

Конвертирую дизайны PSD, Figma, Sketch, Invision и Adobe XD в WordPress или HTML.

Пишу кроссбраузерный код и пройдите тест в Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera и Firefox.

Настройка темы и исправление ошибок.

Мой стек технологий:

JS, JQuery, PHP, HTML, CSS.

CMS WordPress

ACF (расширенные настраиваемые поля).

Почему код является ключом к созданию всего, что вы можете себе представить с помощью WordPress.

Возможность написания PHP для управления данными сайта WordPress.

Возможность написания JavaScript для добавления интерактивности на лету на сайт WordPress.

Как кодировать свои собственные новые пользовательские типы блоков для редактора блоков «Гутенберг».

Навыки, знания и словарный запас для профессиональной работы в качестве разработчика WordPress.

Если вы чувствуете, что мы отлично подходим друг другу, отправьте мне сообщение, я всегда отвечаю на Weblancer, я постараюсь ответить как можно скорее.

С наилучшими пожеланиями,

Роман