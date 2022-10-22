lightdreamcat4er

Роман Левченко lightdreamcat4er

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Wordpress Expert / Custom Theme Developer / Full Stack Developer

Я увлеченный Front End/WordPress разработчик с опытом работы более 2 лет. Если вам нужен профессиональный, современный и адаптивный веб-сайт на WordPress/HTML, вы обратились по адресу.

Создаю сайты полностью с нуля. Все проекты всегда хорошо спланированы, чтобы сделать процесс разработки максимально прозрачным и эффективным.

Что я делаю:

  • Использую PHP, JavaScript, темы WordPress и API WP REST для создания пользовательских и интерактивных веб-сайтов WordPress.

  • Статические HTML-сайты, целевые страницы или корпоративные сайты.

  • Разработка сайта и посадка на WordPress.

  • Конвертирую дизайны PSD, Figma, Sketch, Invision и Adobe XD в WordPress или HTML.

  • Пишу кроссбраузерный код и пройдите тест в Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera и Firefox.

  • Настройка темы и исправление ошибок.

Мой стек технологий:

  • JS, JQuery, PHP, HTML, CSS.

  • CMS WordPress

  • ACF (расширенные настраиваемые поля).

  • Почему код является ключом к созданию всего, что вы можете себе представить с помощью WordPress.

  • Возможность написания PHP для управления данными сайта WordPress.

  • Возможность написания JavaScript для добавления интерактивности на лету на сайт WordPress.

  • Как кодировать свои собственные новые пользовательские типы блоков для редактора блоков «Гутенберг».

  • Навыки, знания и словарный запас для профессиональной работы в качестве разработчика WordPress.

Если вы чувствуете, что мы отлично подходим друг другу, отправьте мне сообщение, я всегда отвечаю на Weblancer, я постараюсь ответить как можно скорее.

С наилучшими пожеланиями,

Роман

Доработка сайтов
WordPress
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#805
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Сайты «под ключ»
ТОП-50
Системы управления (CMS)

Портфолио

Отзывы заказчиков

astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$23
10 баллов
2 года назад
Внести правки на сайт вордпрес
WordPressДоработка сайтов
Рекоендую
Рекомендую!
Ответный отзыв
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
2 года назад
Потрібно виконати роботи на сайті який створений на вордпрес.
WordPress
Рекомендую
Рекомендую!
Ответный отзыв
dmitry131
Дмитро 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Нарезать и надеть дизайн на шаблон
Дуже гарно!
Потрясающий заказчик, отвечает быстро, понятное тз, приятный в общении. В общем однозначно рекомендую. С радостью буду сотрудничать повторно.
Ответный отзыв
Maksimovvv
Максимов 
34 года
3 года в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
3 года назад
Верстка landing page
Роман красава, отдается полностью и главное что постоянно на связи , ежедневно информирует об сделанной работе. Рекомендую однозначно!
Большое спасибо за проект. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $20от 3 часов
#901
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$10/час
от $20от 5 часов
#35
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$10/час
от $20от 2 часов
#42