Опыт работы:

1. Литературный редактор, Ресурсный центр «ГУРТ», с 24 февраля 2013.

2. Специалист по связям с общественностью, Благотворительная организация «Комитет медицинской помощи в Закарпатье», с октября 2011.

3. Специалистпо связям с общественностью, Народный художественный коллектив – Студия Современного Танца "Блиц", Закарпатский областной дворец детского и юношеского творчества «ПАДИЮН», с 2010.

4. Внештатный эксперт для качественной оценки аппликационных заявок в рамках второго круга заявок Европейского инструмента соседства и партнерства «Венгрия – Словакия – Румыния - Украина 2007-2013» (19.05 – 03.06.2011; 27.06.-23.08.2012).

5. Специалист по вопросам менеджмента и маркетинга, ООО «АтлантиК» (Отель «Атлант»), 08.10.2010 – 02.03.2011.

6. Начальник отдела маркетинга, Специалист-аналитикрынка по вопросам исследования рынка, ООО «СТС», 09.01.2008 –08.10.2010.

7. Эксперт, Закарпатская Экспертная Группа, Проект ОБСЕ в Закарпатской области (09.02.2005

– 24.12.2007).

8. Ученый секретарь, старший научный сотрудник, Региональный филиал Национального института стратегических исследований в Ужгороде, 13.04.2003 – 02.01.2008.

Публикации:

1. Досвід країн Вишеградської четвірки на шляху до ЄС /В кн. Досвід країн Вишеградської

четвірки на шляху до ЄС: можливості для України. – Ужгород, 2003.

2. Регіональні аспекти політичної реформи в Україні. /В кн. Регіональні аспекти політичної

реформи в Україні: Мат. «круглого столу» (Ужгород, 22.04.2003 р.). – Ужгород, 2003.

3. До питання про актуальні проблеми забезпечення прав національних меншин в Україні

/ Збірник матеріалів семінару «Сучасні європейські стандарти забезпечення прав меншин» (м. Кіровоград, 22-25 лютого 2004 р.). – Київ, 2004.

4. Процеси асиміляції українців у країнах ЦСЄ (Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія).// В

кн. «Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005». – Київ, 2005.

5. Україна й глобальне інформаційне суспільство / У кн. «Європейська інформаційна політика

і Україна». – Ужгород, 2005.

6. Assimilation of the Ukrainians in Countries of Central and Eastern Europe (Poland, Hungary,

Slovakia, Romania) // Ukraine: Strategic Priorities, Analytical Estimates. – Kyiv, 2005.

7. Slovensko-ukrajinska cezhranična spolupraca: analyza problemov a strategie rozvoja. (Slovakia-Ukraine border cooperation: Analysis of problems and development strategy.) Autori: Vladimir Benč (editor), Vladimir Bilčik, Alexander Duleba, Juraj Buzalka, Svitlana Mytryayeva, Anzhela Klayzner, http://www.sfpa.sk/sk/publikacie/monografie-a-zborniky/rok=2007.

8. Ukrainian minority in Central and Eastern European countries: ethnic, national or European identity? In: Regionality and/or Locality. East-Central European Regional Seminar (Budapest–Gyоr–Kecskemét, 4–8 October, 2006). András Donát Kovács (Editor), Pécs 2007. http://w3.dti.rkk.hu/kiadv/discussion/discussionspec06.pdf.

9. Гармонізація суспільних взаємин в умовах поліетнічного регіону (на прикладі Закарпатської

області) (спільно з С. Мітряєвою) // Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку. Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІСД, 2007. (Harmonization of public mutual relations in the multiethnic regio (Zakarpattya's example) // Ukraine in 2007: annual estimations of social, political and economic development. – Kyiv, 2007.) http://old.niss.gov.ua/book/Analit2007/roz3.pdf

10. Бар’єри та можливості туристичного розвитку між Словаччиною та Україною (спільно з М.Пересічним). Англ. та укр. мовами. За ред. В.Бенча. – Пряшів, 2011.

Переводы:

1. Реформа державного управління: уроки Словаччини та Польщі. За ред. І.Дудінської та І.Козарової. – Пряшів: Пряшівський університет, 2014 английский – украинский, словацкий – украинский, краинский - английский). (Public administrationreform in Ukraine: Lessons learned from Slovakia and Poland. – for the University of Prešov, 2014. (Slovak-Ukrainian,English-Ukrainian, Ukrainian-English.)

2. Східне партнерство: до чого призводить і про що забуває. – Словацкая ассоциация внешней политики, 2010 (словацкий – украинский). (Východné partnerstvo: čo prináša a na čo zabúda. – SlovakForeign Policy Association, 2010. Slovak-Ukrainian).

3. Введеннядо європейської інтеграції. – Словацкая ассоциация внешней политики, 2010 (словацкий – украинский). (Úvod k európskej integrácii. – Slovak Foreign Policy Association, 2010.Slovak-Ukrainian.)

4. Партнерство в інтересах розвитку: Будівництвословацько-українського транскордонного співробітництва. – Словацкая ассоциациявнешней политики, 2010 (словацкий – украинский). (Partnerstvo pre rozvoj: budovanie SR-UKRcezhraničnej spolupráce. – SlovakForeign Policy Association, 2010. Slovak-Ukrainian.)

5. Європанацій чи євронація? – Словацкая ассоциация внешней политики, 2010 (английский – украинский). (Europe ofnations or Euronation? – SlovakForeign Policy Association, 2010. English-Ukrainian.)

6. СловацькаРеспубліка: передача досвіду, економічні та соціальні реформи, пов’язані зі

світовою економічною кризою, та обмін ноу-хау з Україною. – Словацкая ассоциация внешней политики, 2010 (английский – украинский). (SlovakRepublic: transition experience, economic and social reforms, dealing with the World economic crisis andsharing know-how with Ukraine. – Slovak Foreign Policy Association, 2010.English-Ukrainian.)

7. Ініціатива Східного партнерства: що вона дає?– Словацкая ассоциация внешней политики, 2010 (английский – украинский). (Eastern Partnership Initiative:what does it offer? – Slovak Foreign PolicyAssociation, 2010. English-Ukrainian.)

8. Буклет для танцевального спектакля «Колись було. Колись буде…». – Народний художній

колектив – Студія сучасного танцю «Бліц», 2010 (украинский – английский). (Leaflet for the dance show “Some day it was. Someday it will be…”. – National art group - modern dance studio"Blitz", 2010, Ukrainian-English).

9. «Вода та кліматичні зміни» для книги «Вода без кордонів».– Фонд розвитку Ужанскьої долини, 2010 (словацкий – украинский). („Voda a klimatická zmena“,for the publication “Water without Borders”. – Foundation of Uzhans’ka Valley Development,2010, Slovak-Ukrainian.)

10. Приглашение на международный семинар « Захист міст та сіл Закарпаття від повеней, засух та кліматичних змін». – Фонд розвитку Ужанської долини, 2010 (украинский - английский). (Invitation for the international workshop „Protection of Zakarpattya’stowns and villages from floods, droughts and climate changes“. – Foundation of Uzhans’ka Valley Development,2010, Ukrainian-English.)