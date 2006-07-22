Требуются опытный PHP программист Работа удаленная и с полной занятостью, 40 часов в неделю. Необходимые навыки: • Отличные знания програмирования PHP, JavaScript, mySQL, E/R modeling. • Опыт работы с Битрикс. • Способность работать самостоятельно • наличие доступа в Интернет (онлайн с ...