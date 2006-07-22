liliiya

Гость liliiya

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP программист

    $1000

    Требуются опытный PHP программист Работа удаленная и с полной занятостью, 40 часов в неделю. Необходимые навыки: • Отличные знания програмирования PHP, JavaScript, mySQL, E/R modeling. • Опыт работы с Битрикс. • Способность работать самостоятельно • наличие доступа в Интернет (онлайн с ...

    PHPJavascriptMySQL
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web developer

    $1000

    Требуется серьезный, опытный разработчик для создания вебсайта. Пример сайта http://crm.zoho.com/crm/ShowHomePage.do смотреть Online Demo http://www.php-editors.com/images/a1/jassh_big.gif Работа удаленная со свободным графиком и полной занятостью. Необходимые навыки: Отличные знания програмирования PHP JavaScript E/R modeling PostgreSQL или mySQL Знание J2EE приветствуется Опыт разработки ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQL
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка Web сайта

    $1000

    Требуется серьезный, опытный разработчик для создания вебсайта. Пример сайта http://crm.zoho.com/crm/ShowHomePage.do смотреть Online Demo http://www.php-editors.com/images/a1/jassh_big.gif Работа удаленная со свободным графиком и полной занятостью. Необходимые навыки: Отличные знания програмирования PHP JavaScript E/R modeling PostgreSQL или mySQL Знание J2EE приветствуется Опыт разработки ...

    PHPJavascriptMySQLPostgreSQL
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад