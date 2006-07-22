Требуются опытный PHP программист Работа удаленная и с полной занятостью, 40 часов в неделю. Необходимые навыки: • Отличные знания програмирования PHP, JavaScript, mySQL, E/R modeling. • Опыт работы с Битрикс. • Способность работать самостоятельно • наличие доступа в Интернет (онлайн с ...
- $1000Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется серьезный, опытный разработчик для создания вебсайта. Пример сайта http://crm.zoho.com/crm/ShowHomePage.do смотреть Online Demo http://www.php-editors.com/images/a1/jassh_big.gif Работа удаленная со свободным графиком и полной занятостью. Необходимые навыки: Отличные знания програмирования PHP JavaScript E/R modeling PostgreSQL или mySQL Знание J2EE приветствуется Опыт разработки ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется серьезный, опытный разработчик для создания вебсайта. Пример сайта http://crm.zoho.com/crm/ShowHomePage.do смотреть Online Demo http://www.php-editors.com/images/a1/jassh_big.gif Работа удаленная со свободным графиком и полной занятостью. Необходимые навыки: Отличные знания програмирования PHP JavaScript E/R modeling PostgreSQL или mySQL Знание J2EE приветствуется Опыт разработки ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад