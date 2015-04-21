Web designer, Graphic designer

Разработка дизайна:

-сайт

-интерфейсы

-фирменные стили

-иллюстрации

- полиграфия (буклеты, развороты журналов)

Порядок работы:

1. Обсуждения вопросов связанных с дизайном

2. Утверждение оплаты

2.1 Предоплата в размере 50% (при первом сотрудничестве или при отсутствии отзывов)

3. Примеры 2-3 черновых вариантов.

4. Утверждение концепции

5. Дорабатываю и оказываю Вам готовый дизайн в формате jpeg

6. После утверждения оплачиваете оставшуюся сумму

7. Высылаю PSD файл.