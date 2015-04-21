Web designer, Graphic designer
Разработка дизайна:
-сайт
-интерфейсы
-фирменные стили
-иллюстрации
- полиграфия (буклеты, развороты журналов)
Порядок работы:
1. Обсуждения вопросов связанных с дизайном
2. Утверждение оплаты
2.1 Предоплата в размере 50% (при первом сотрудничестве или при отсутствии отзывов)
3. Примеры 2-3 черновых вариантов.
4. Утверждение концепции
5. Дорабатываю и оказываю Вам готовый дизайн в формате jpeg
6. После утверждения оплачиваете оставшуюся сумму
7. Высылаю PSD файл.
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$2/час
от $5от 3 дней
#493
Дизайн сайтов
нет отзывов
$3/час
от $10от 3 дней
#1204