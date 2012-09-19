$100
Вообщем надо перерисовать баннеры (в том числе боковые завихрения:)) главной страницы all4nails.ru, хотелось бы что нибудь посерьезнее, но и с женским уклоном:) За всю красоту готов заплатить 3 000 р.
Баннеры1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Вообщем надо перерисовать баннеры (в том числе боковые завихрения:)) главной страницы all4nails.ru, хотелось бы что нибудь посерьезнее, но и с женским уклоном:) За всю красоту готов заплатить 3 000 р.
Необходимо нарисовать два баннера с рекламным слоганом типа "Все для дизайна ногтей, доставка РФ 250р., All4Nails.Ru!" ну или что то типа того. На сайты о дизайне ногтей. Размеры 486х60 и 200х200