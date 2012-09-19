linkoln88

Василий linkoln88

 
35 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннеры для сайта

    $100

    Вообщем надо перерисовать баннеры (в том числе боковые завихрения:)) главной страницы all4nails.ru, хотелось бы что нибудь посерьезнее, но и с женским уклоном:) За всю красоту готов заплатить 3 000 р.

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужны баннеры для интернет-магазина

    $50

    Необходимо нарисовать два баннера с рекламным слоганом типа "Все для дизайна ногтей, доставка РФ 250р., All4Nails.Ru!" ну или что то типа того. На сайты о дизайне ногтей. Размеры 486х60 и 200х200

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Баннеры для сайта
Хороший заказчик! Приятное общение и четкое техническое задание! Оплата моментальная, мои рекомендации!!!