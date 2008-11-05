$100
Покупка ссылок для продвижения сайта.
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
15 лет назад
Покупка ссылок для продвижения сайта.
Задача - установить счетчик на сайт, создать прайс-лист в формате Yml для ЯНДЕКС.МАРКЕТ. Опыт работы в интернет-магазинах, представленных в Яндекс.Маркете обязателен. Краткое резюме отправляйте на почту. Работа разовая. Сайт- cigarworld.ru
Добрый день. Требуется Ваша помощь в раскрутке и продвижении интернет-магазина cigarworld.ru(работает 9 мес.) Направление- продажа сигар. Интересуют конкретные предложения с цифрами и сроками. Жду Ваших предложений.