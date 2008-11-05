lion2008

Дмитрий Шапиро lion2008

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задание для web-программиста

    Задача - установить счетчик на сайт, создать прайс-лист в формате Yml для ЯНДЕКС.МАРКЕТ. Опыт работы в интернет-магазинах, представленных в Яндекс.Маркете обязателен. Краткое резюме отправляйте на почту. Работа разовая. Сайт- cigarworld.ru

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка и продвижение

    Добрый день. Требуется Ваша помощь в раскрутке и продвижении интернет-магазина cigarworld.ru(работает 9 мес.) Направление- продажа сигар. Интересуют конкретные предложения с цифрами и сроками. Жду Ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад