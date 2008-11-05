Задача - установить счетчик на сайт, создать прайс-лист в формате Yml для ЯНДЕКС.МАРКЕТ. Опыт работы в интернет-магазинах, представленных в Яндекс.Маркете обязателен. Краткое резюме отправляйте на почту. Работа разовая. Сайт- cigarworld.ru