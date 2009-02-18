Приватный проект для ILchera

$100
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки167 просмотров
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15 лет назад
lion2008
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
30 дней
Заказывал продвижения парочку ключевых слов, сделал 100% предоплату, и уже через недели 2 увидел результат, он меня очень порадовал. Очень хороший специалист, знающий своё дело. Продолжу дальнейшее сотрудничество!