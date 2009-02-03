Продвижение околомузыкального сайта

Необходимо привлечь на совершенно новый блог людей-читателей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, довольно много контента на нем.
Хотелось продвинуть его на google, yahoo, msn.
Предлагайте ваши варианты.
Также интересно продвижение этого сайта с помощью сайтов-сателитов.
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