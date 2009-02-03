Раскрутить аниме-портал.

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок192 просмотра
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Есть аниме-портал с форумом и чатом. Нужно арскрутить ан нём, что бы сидели люди... То етсь не просто насовывать ссылки где только можно и так поднять ерйтинг в поисковиках, а имено что бы появились много новых людей и .тд. и т.п. (в данный момент пользователей нет вообще!)

PS. просьба указывать цены! Хотя бы СИЛЬНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО.

15 лет назад
DEM90
33 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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